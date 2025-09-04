Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Economia Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 15:59 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 15h:59 - A | A

Restituição

Pagamento de restituição do Imposto de Renda 2025 é antecipado

Contribuintes que entregaram declarações corretas receberam até agosto

Viviane Freitas
Capital News

Ao contrário do que foi inicialmente previsto, não haverá um quinto lote de restituição do Imposto de Renda referente às declarações do exercício de 2025. A Secretaria da Receita Federal anunciou que, devido à eficiência no processamento das declarações, todas as restituições que estavam dentro do prazo e sem inconsistências foram pagas até o lote de agosto.

A previsão inicial era de que as restituições fossem realizadas em cinco lotes, de maio a setembro. No entanto, com o avanço nos processos, os contribuintes que entregaram suas declarações corretamente já receberam seus valores até o lote de agosto.

Até o momento, mais de 22,6 milhões de declarações de ajuste anual foram enviadas à Receita Federal, resultando no pagamento de mais de R$ 36,6 bilhões em restituições. Se você ainda não recebeu o valor da restituição, é provável que sua declaração tenha caído na malha fina.

De acordo com a Receita Federal, aqueles que não receberam a restituição até o mês de agosto devem acessar o site oficial e, na seção “Meu Imposto de Renda”, consultar a situação de sua declaração. Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode retificar os dados para corrigir as informações.

A retificação das informações pode garantir que a restituição seja liberada, desde que todos os dados estejam corretos e as pendências resolvidas.

