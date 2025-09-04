Pagamento de restituição do Imposto de Renda 2025 é antecipado

Viviane Freitas

Ao contrário do que foi inicialmente previsto, não haverá um quinto lote de restituição do Imposto de Renda referente às declarações do exercício de 2025. A Secretaria da Receita Federal anunciou que, devido à eficiência no processamento das declarações, todas as restituições que estavam dentro do prazo e sem inconsistências foram pagas até o lote de agosto.

A previsão inicial era de que as restituições fossem realizadas em cinco lotes, de maio a setembro. No entanto, com o avanço nos processos, os contribuintes que entregaram suas declarações corretamente já receberam seus valores até o lote de agosto.

Até o momento, mais de 22,6 milhões de declarações de ajuste anual foram enviadas à Receita Federal, resultando no pagamento de mais de R$ 36,6 bilhões em restituições. Se você ainda não recebeu o valor da restituição, é provável que sua declaração tenha caído na malha fina.

De acordo com a Receita Federal, aqueles que não receberam a restituição até o mês de agosto devem acessar o site oficial e, na seção “Meu Imposto de Renda”, consultar a situação de sua declaração. Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode retificar os dados para corrigir as informações.

A retificação das informações pode garantir que a restituição seja liberada, desde que todos os dados estejam corretos e as pendências resolvidas.