Gratuidade

Riedel apoia programa que dá gás de cozinha de graça no Mato Grosso do Sul

Mais de 159 mil famílias do estado serão beneficiadas com ação

Viviane Freitas
Capital News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na última quinta-feira (4) o programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás e garantir gratuidade no botijão de gás a famílias de baixa renda. Só em Mato Grosso do Sul, 159.709 famílias serão beneficiadas.

A distribuição será feita diretamente nas revendas credenciadas, por meio de vale digital validado eletronicamente. “A gente vai arcar com a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça”, afirmou o presidente Lula. O benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Ao todo, 15,5 milhões de famílias de todos os estados serão contempladas, o que representa 50 milhões de brasileiros. A estimativa do governo é distribuir 65 milhões de botijões por ano. Neste ano, o investimento será de R$ 3,57 bilhões e, em 2026, deve chegar a R$ 5,1 bilhões.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o programa garante dignidade e segurança alimentar. "O Gás do Povo combate a pobreza energética e protege a saúde das famílias mais vulneráveis", declarou. Famílias com dois membros receberão até 3 botijões por ano; com três pessoas, até 4; e com quatro ou mais, até 6 unidades anuais.

Podem participar do programa famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759). Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. “Uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás”, reforçou Lula.

