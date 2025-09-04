Riedel apoia programa que dá gás de cozinha de graça no Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Marcello Casal/Agência Brasil Botijão de gás

Botijão de gás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na última quinta-feira (4) o programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás e garantir gratuidade no botijão de gás a famílias de baixa renda. Só em Mato Grosso do Sul, 159.709 famílias serão beneficiadas.

A distribuição será feita diretamente nas revendas credenciadas, por meio de vale digital validado eletronicamente. “A gente vai arcar com a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça”, afirmou o presidente Lula. O benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Ao todo, 15,5 milhões de famílias de todos os estados serão contempladas, o que representa 50 milhões de brasileiros. A estimativa do governo é distribuir 65 milhões de botijões por ano. Neste ano, o investimento será de R$ 3,57 bilhões e, em 2026, deve chegar a R$ 5,1 bilhões.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o programa garante dignidade e segurança alimentar. "O Gás do Povo combate a pobreza energética e protege a saúde das famílias mais vulneráveis", declarou. Famílias com dois membros receberão até 3 botijões por ano; com três pessoas, até 4; e com quatro ou mais, até 6 unidades anuais.

Podem participar do programa famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759). Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. “Uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás”, reforçou Lula.