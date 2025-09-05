Fim de semana terá interdições no trânsito em Campo Grande por eventos e desfile da Independência

Quem pretende circular por Campo Grande neste fim de semana precisa redobrar a atenção. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que várias ruas da cidade serão interditadas devido a eventos comunitários, religiosos e, principalmente, pelo desfile cívico-militar de 7 de setembro, no domingo.
A orientação da Agência é para que condutores respeitem a sinalização provisória e programem rotas alternativas para evitar transtornos.
Programação de interdições
Sexta-feira (5)
Desfile Cívico – 15h às 17h30 – Rua Itiquira, entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Manoel Inácio de Souza.
Evento Sindicato Sinticop/MS – 7h às 11h – Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.
Evento Comunitário – 14h às 22h – Av. São Nicolau, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.
Evento Religioso – 5 a 7/9, 8h às 23h – Av. Alan Kardec, entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Dr. João Rosa Pires.
Circuito de Bandas e Fanfarras – 5 e 6/9, 14h à 0h – Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto. (Parcial na sexta, total no sábado).
Sábado (6)
Evento Comunitário – 15h às 21h – Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.
Ação CCZ/Sesau e Castramóvel – 6h às 13h – Rua Marechal Rondon, nº 1380.
Evento Religioso – 8h às 16h – Av. Manoel da Costa Lima, entre Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Corrêa.
Domingo (7)
Paquera nos Bairros – 16h às 21h – Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib.
Paquera – 18h às 23h – Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.
Evento Religioso – 7h às 12h – Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.
Interdições do Desfile da Independência
Dia 6/9 (a partir das 15h):
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco
Dia 7/9 (a partir das 5h):
Interdição em vários trechos da Rua 14 de Julho, Rua Rui Barbosa, Rua 13 de Maio, Av. Mato Grosso e Av. Calógeras, além de cruzamentos com a Av. Fernando Corrêa da Costa.
Vias alternativas
Rua Eça de Queiroz
Av. Ernesto Geisel
Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)
Av. Calógeras
Rua Rui Barbosa