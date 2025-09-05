Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Atenção

Fim de semana terá interdições no trânsito em Campo Grande por eventos e desfile da Independência

Agetran orienta motoristas a ficarem atentos às sinalizações e planejarem rotas alternativas

Elaine Oliveira
Quem pretende circular por Campo Grande neste fim de semana precisa redobrar a atenção. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que várias ruas da cidade serão interditadas devido a eventos comunitários, religiosos e, principalmente, pelo desfile cívico-militar de 7 de setembro, no domingo.

A orientação da Agência é para que condutores respeitem a sinalização provisória e programem rotas alternativas para evitar transtornos.

Programação de interdições

Sexta-feira (5)

Desfile Cívico – 15h às 17h30 – Rua Itiquira, entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Manoel Inácio de Souza.

Evento Sindicato Sinticop/MS – 7h às 11h – Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.

Evento Comunitário – 14h às 22h – Av. São Nicolau, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.

Evento Religioso – 5 a 7/9, 8h às 23h – Av. Alan Kardec, entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Dr. João Rosa Pires.

Circuito de Bandas e Fanfarras – 5 e 6/9, 14h à 0h – Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto. (Parcial na sexta, total no sábado).

Sábado (6)

Evento Comunitário – 15h às 21h – Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

Ação CCZ/Sesau e Castramóvel – 6h às 13h – Rua Marechal Rondon, nº 1380.

Evento Religioso – 8h às 16h – Av. Manoel da Costa Lima, entre Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Corrêa.

Domingo (7)

Paquera nos Bairros – 16h às 21h – Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib.

Paquera – 18h às 23h – Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

Evento Religioso – 7h às 12h – Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

Interdições do Desfile da Independência

Dia 6/9 (a partir das 15h):

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Dia 7/9 (a partir das 5h):

Interdição em vários trechos da Rua 14 de Julho, Rua Rui Barbosa, Rua 13 de Maio, Av. Mato Grosso e Av. Calógeras, além de cruzamentos com a Av. Fernando Corrêa da Costa.

Vias alternativas

Rua Eça de Queiroz

Av. Ernesto Geisel

Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)

Av. Calógeras

Rua Rui Barbosa

