Ponte Bioceânica entre Paraguai e Brasil registra passagem do primeiro veículo

Com quase 80% de conclusão, a obra marca avanço com a passagem do primeiro veículo pelo viaduto de acesso

A construção da Ponte Bioceânica, que conectará o Paraguai ao Brasil, está cada vez mais próxima da conclusão. O projeto, que une Carmelo Peralta (Paraguai) a Porto Murtinho (Brasil), já alcançou quase 80% de sua finalização. Um marco significativo ocorreu na quarta-feira (3), com a passagem do primeiro veículo pelo viaduto de acesso no lado paraguaio. “Um caminhão betoneira concretou os meios-fios e o muro de sustentação, marcando um avanço visível na obra”, afirmou o Consórcio Binacional PYBRA.

Financiada pela Itaipu Binacional no lado paraguaio, a ponte faz parte do Corredor Rodoviário Bioceânico, que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo Chaco paraguaio. A expectativa é que esse corredor impulsione o comércio internacional, reduza os custos logísticos e fortaleça a competitividade, beneficiando a região e expandindo as relações comerciais entre os dois países.

O progresso da construção é notável em várias frentes. De acordo com o relatório técnico, os pilares principais da ponte atingiram 88,9% de conclusão no lado paraguaio, enquanto o lado brasileiro já está 100% finalizado. Além disso, 18 dos 83 segmentos planejados para a estrutura foram concluídos, representando 21,69% de progresso nesta etapa crucial da obra.

Além de ser uma importante conexão física, a Ponte Bioceânica é vista como um símbolo de integração regional. O projeto promete transformar a dinâmica econômica do Cone Sul ao abrir um novo corredor comercial vital para os dois países. A obra está cada vez mais perto de se tornar uma realidade, com grandes expectativas para o futuro desenvolvimento da região.