Operações da Lei Seca abordam mais de 5 mil veículos em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Rachid Waqued/Agencia MS ..

Rachid Waqued/Agencia MS

..

O Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou 12 operações da Lei Seca ao longo do mês de agosto de 2025, abordando mais de 5,3 mil veículos em todo o Estado. O objetivo é reforçar a segurança nas rodovias e vias urbanas.

Durante as ações, foram aplicados mais de 4,8 mil testes de etilômetro e duas pessoas foram presas em flagrante. Além disso, 67 motoristas foram flagrados dirigindo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Um dos casos ocorreu em Aquidauana, no dia 4 de agosto, quando um veículo dublê foi identificado durante patrulhamento. Em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, a equipe confirmou que se tratava de um clone. O condutor, que possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio junto com o veículo.

Em Naviraí, uma caminhonete Toyota Hilux com restrição judicial de mais de R$ 59 mil foi perseguida após o motorista desobedecer a ordem de parada. O condutor abandonou o veículo em uma propriedade rural e fugiu. A caminhonete foi levada ao pátio do Ciretran do município.

Já em Dourados, a fiscalização flagrou um veículo Honda Fit que acumulava mais de R$ 98 mil em débitos, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito. O caso evidencia um problema recorrente: quando o proprietário não transfere o veículo após a venda, o novo condutor circula sem cumprir as leis, prejudicando a pessoa que ainda consta como dona do automóvel.