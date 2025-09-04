Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Trânsito Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 13:44

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 13h:44

Veja o vídeo

PRF flagra crianças em quadriciclo elétrico sem proteção na rodovia de Mato Grosso do Sul

Adulto que acompanhava as crianças comete infrações graves, diz PRF

Viviane Freitas
Capital News

Na tarde da última quarta-feira (3), duas crianças foram vistas em um quadriciclo elétrico na BR-163, em Anhanduí, distrito de Campo Grande. As imagens mostram uma delas dirigindo o veículo, usando capacete, enquanto a outra viajava sem proteção na garupa.

"Olha o perigo, olha a irresponsabilidade", foi o comentário de uma mulher que filmava a situação. Ela registrou o momento em que as crianças seguiam atrás de um homem em uma motocicleta e realizavam o retorno em um trecho da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o quadriciclo se enquadra como ciclomotor. Além disso, o homem que acompanhava as crianças cometeu diversas infrações: transportava um passageiro sem capacete, levava uma criança menor de 10 anos e transitava em locais e horários proibidos.

As infrações variam de média a gravíssima, com a possibilidade de multas superiores a R$ 1,5 mil. A PRF alerta para os riscos envolvidos em situações como essa e reforça a necessidade de cumprir as normas de segurança no trânsito.

O comportamento irresponsável tanto das crianças quanto do adulto foi amplamente criticado pelas autoridades, que relembram a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar acidentes e garantir a segurança de todos.

