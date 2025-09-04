PRF flagra crianças em quadriciclo elétrico sem proteção na rodovia de Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Na tarde da última quarta-feira (3), duas crianças foram vistas em um quadriciclo elétrico na BR-163, em Anhanduí, distrito de Campo Grande. As imagens mostram uma delas dirigindo o veículo, usando capacete, enquanto a outra viajava sem proteção na garupa.

"Olha o perigo, olha a irresponsabilidade", foi o comentário de uma mulher que filmava a situação. Ela registrou o momento em que as crianças seguiam atrás de um homem em uma motocicleta e realizavam o retorno em um trecho da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o quadriciclo se enquadra como ciclomotor. Além disso, o homem que acompanhava as crianças cometeu diversas infrações: transportava um passageiro sem capacete, levava uma criança menor de 10 anos e transitava em locais e horários proibidos.

As infrações variam de média a gravíssima, com a possibilidade de multas superiores a R$ 1,5 mil. A PRF alerta para os riscos envolvidos em situações como essa e reforça a necessidade de cumprir as normas de segurança no trânsito.

O comportamento irresponsável tanto das crianças quanto do adulto foi amplamente criticado pelas autoridades, que relembram a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar acidentes e garantir a segurança de todos.