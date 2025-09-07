Centro de Campo Grande tem interdições para desfile de 7 de Setembro

Quem precisou circular pelo Centro de Campo Grande neste fim de semana encontrou alterações no trânsito. Diversos trechos da região estão interditados para o desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil, que acontece neste domingo (7). Além do evento, outras programações religiosas e culturais também impactam a mobilidade.
Para reduzir os transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reforça a importância de respeitar as sinalizações provisórias e organizar rotas alternativas.
Confira as interdições programadas:
Domingo (7)
Paquera nos Bairros – 16h às 21h | Rua Evelina Selingard (entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib)
Paquera – 18h às 23h | Rua Tenente Lira (entre Rua Marli e Rua Generoso Leite)
Evento Religioso – 7h às 12h | Rua Minas Gerais (entre Rua Tapajós e Rua Poconé)
Desfile Cívico de 7 de Setembro
Interdições desde sábado (6), às 15h:
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
Interdições a partir de domingo (7), às 5h:
R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
R. 14 de Julho x Tv. Camões
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Edgard Gomes
R. 14 de Julho x R. Gal Melo
R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
Av. Calógeras x R. Antônio Maria Coelho
R. 14 de Julho x R. Maracaju
R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
R. Rui Barbosa x R. Maracaju
R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso
Vias alternativas recomendadas:
R. Eça de Queiroz
Av. Ernesto Geisel
Av. Fernando C. da Costa (sentido centro-bairro)
Av. Calógeras
R. Rui Barbosa