Domingo, 07 de Setembro de 2025

Centro de Campo Grande tem interdições para desfile de 7 de Setembro

Agetran orienta motoristas a planejarem rotas alternativas para evitar transtornos

Elaine Oliveira
Capital News

Quem precisou circular pelo Centro de Campo Grande neste fim de semana encontrou alterações no trânsito. Diversos trechos da região estão interditados para o desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil, que acontece neste domingo (7). Além do evento, outras programações religiosas e culturais também impactam a mobilidade.

Para reduzir os transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reforça a importância de respeitar as sinalizações provisórias e organizar rotas alternativas.

Confira as interdições programadas:

Domingo (7)

Paquera nos Bairros – 16h às 21h | Rua Evelina Selingard (entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib)

Paquera – 18h às 23h | Rua Tenente Lira (entre Rua Marli e Rua Generoso Leite)

Evento Religioso – 7h às 12h | Rua Minas Gerais (entre Rua Tapajós e Rua Poconé)

Desfile Cívico de 7 de Setembro

Interdições desde sábado (6), às 15h:

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho

Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa

R. 13 de Maio x R. Dom Aquino

R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

Interdições a partir de domingo (7), às 5h:

R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz

R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto

R. 14 de Julho x Tv. Camões

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Edgard Gomes

R. 14 de Julho x R. Gal Melo

R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa

Av. Calógeras x R. Antônio Maria Coelho

R. 14 de Julho x R. Maracaju

R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon

R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco

R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa

R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa

Av. Calógeras x R. Sete de Setembro

Av. Calógeras x R. 26 de Agosto

R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa

R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro

R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino

R. Rui Barbosa x R. Maracaju

R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso

Vias alternativas recomendadas:

R. Eça de Queiroz

Av. Ernesto Geisel

Av. Fernando C. da Costa (sentido centro-bairro)

Av. Calógeras

R. Rui Barbosa

