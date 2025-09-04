Menino de 13 anos é atropelado e fica em estado grave em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Na tarde de ontem (3), um adolescente de 13 anos foi atropelado enquanto tentava atravessar a Avenida Júlia Maksoud, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O garoto estava acompanhado de um amigo e, ao olhar para o lado contrário, acabou sendo atingido por um veículo que se aproximava, sendo lançado ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e, ao chegar no local, os militares constataram que o adolescente apresentava ferimentos graves. Com a necessidade de estabilizar seus sinais vitais, a equipe de emergência entubou o jovem antes de encaminhá-lo ao hospital da Unimed. Atualmente, o adolescente está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde segue sob cuidados médicos.

A motorista do carro, uma mulher de 58 anos, relatou que não teve tempo de evitar o atropelamento. “Fui pega de surpresa pela travessia do menino”, afirmou ela. A condutora foi submetida ao teste de bafômetro, que apontou que ela não havia consumido bebida alcoólica antes do acidente.

O acidente gerou preocupação na comunidade local, que já havia registrado outros episódios de atropelamentos na mesma região. A avenida, que possui grande movimento de veículos e pedestres, tem sido alvo de reivindicações por parte dos moradores, que pedem maior fiscalização e segurança para quem transita pela área.

A Polícia Civil agora investiga as circunstâncias do atropelamento, enquanto o estado de saúde do adolescente continua sendo monitorado pelos médicos. A expectativa é que, com os cuidados adequados, o jovem possa se recuperar nos próximos dias.