Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Trânsito Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 11:40 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 11h:40 - A | A

Veja o vídeo

Menino de 13 anos é atropelado e fica em estado grave em Campo Grande

Acidente ocorreu na Avenida Júlia Maksoud e o jovem segue internado no CTI

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

Na tarde de ontem (3), um adolescente de 13 anos foi atropelado enquanto tentava atravessar a Avenida Júlia Maksoud, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O garoto estava acompanhado de um amigo e, ao olhar para o lado contrário, acabou sendo atingido por um veículo que se aproximava, sendo lançado ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e, ao chegar no local, os militares constataram que o adolescente apresentava ferimentos graves. Com a necessidade de estabilizar seus sinais vitais, a equipe de emergência entubou o jovem antes de encaminhá-lo ao hospital da Unimed. Atualmente, o adolescente está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde segue sob cuidados médicos.

A motorista do carro, uma mulher de 58 anos, relatou que não teve tempo de evitar o atropelamento. “Fui pega de surpresa pela travessia do menino”, afirmou ela. A condutora foi submetida ao teste de bafômetro, que apontou que ela não havia consumido bebida alcoólica antes do acidente.

O acidente gerou preocupação na comunidade local, que já havia registrado outros episódios de atropelamentos na mesma região. A avenida, que possui grande movimento de veículos e pedestres, tem sido alvo de reivindicações por parte dos moradores, que pedem maior fiscalização e segurança para quem transita pela área.

A Polícia Civil agora investiga as circunstâncias do atropelamento, enquanto o estado de saúde do adolescente continua sendo monitorado pelos médicos. A expectativa é que, com os cuidados adequados, o jovem possa se recuperar nos próximos dias.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República