Carreta bitrem carregada com soja tomba em rotatória na MS-134

Acidente interditou trecho entre Nova Andradina e distrito de Nova Casa Verde

Elaine Oliveira
Capital News

Um motorista perdeu o controle da direção e capotou uma carreta bitrem carregada com farelo de soja na tarde deste sábado (6), em Nova Andradina. O acidente ocorreu em uma rotatória da MS-134, rodovia que liga o município ao distrito de Nova Casa Verde, a 280 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, o condutor teria perdido o controle do veículo durante uma manobra. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e interditou o tráfego no sentido Nova Casa Verde a Nova Andradina.

Até o momento, não há confirmação se o motorista precisou de atendimento médico.

