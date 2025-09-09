Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Geral Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 17:56 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 17h:56 - A | A

INÍCIO

Latam registra ocupação de 94% em primeiro vôo de Dourados à Guarulhos

A decolagem do Aeroporto Francisco de Matos Pereira foi às 9h25, da última segunda-feira (9)

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

 No primeiro vôo de Dourados (MS) e Guarulhos (SP), que aconteceu na última segunda-feira (8), a Latam Airlines registrou uma ocupação de 94%. A decolagem do Aeroporto Francisco de Matos Pereira foi às 9h25, e marcou o início dessa operação na cidade.

Segundo a Prefeitura de Dourados, o voo durou aproximadamente 1h, 15 minutos a menos do previsto. Já a companhia aérea, adiantou que a média de venda de passagens para os próximos voos, na quinta (11) e sexta-feira (12) está superior a 90%, o que é considerado excepcional para uma rota em início de operação.

“Estamos muito satisfeitos com o início da operação em Dourados e, certamente, faremos estudos para ampliar o número de voos semanais”, adiantou Elisa Pereira, gerente de Aeroportos da Latam, que acompanhou o primeiro voo do Aeroporto Internacional de Guarulhos até Dourados.

Atração

A retomada dos voos comerciais em Dourados virou atração para dezenas de pessoas que foram para a Cabeceira 24 da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. Elas estacionaram carros ao longo da Avenida Guaicurus, armaram cadeiras de praia e ficaram esperando o Airbus A319 da Latam Airlines taxiar até a cabeceira 06 para percorrer a pista e decolar.

Famílias inteiras esperavam pela decolagem que há mais de 4 anos não acontecia em Dourados e não perderam a oportunidade de filmar o jato da Latam.


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República