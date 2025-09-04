Manchetes desta quinta-feira

O Estado de S.Paulo - SP
"Banco Central veta a venda do Master para o Banco de Brasília"
O Globo - RJ
"Ministros do STF veem ilegalidade em anistia a condenados por tentativa de golpe"
Folha de S.Paulo - SP
"BC decide rejeitar compra do banco Master pelo estatal BRB"
O Tempo - MG
"Defesa diz que Bolsonaro foi 'dragado' e pede absolvição"
Correio Braziliense - DF
"BC rejeita a compra do Banco Master pelo BRB"
Diário de Cuiabá - MT
"Alunos serão monitorados por meio de reconhecimento facial"
Jornal do Commercio - PE
"Defesa de Bolsonaro ataca delação antes do voto de Moraes"
Correio do Estado - MS
"Produção de milho safrinha é recorde em Mato Grosso do Sul"
A Tarde - BA
"Motoristas da capital se queixam de abusos em estacionamentos"
O Estado - MS
"MPMS lança campanha e DEPCA alerta sobre riscos da adultização"
Zero Hora - RS
"Defesa de Bolsonaro critica delação de Cid e nega participação em golpe"
