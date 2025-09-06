Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

O que vai fazer?

Fim de semana tem shows, feiras e espetáculos imperdíveis em Campo Grande

Eventos gratuitos e atrações para todos os gostos neste fim de semana na cidade

Viviane Freitas
Capital News

este sábado (6), a programação em Campo Grande está cheia de opções para quem quer aproveitar o dia. A exposição "Entre o Urbano e o Íntimo", da grafiteira Grolli, segue na Casa de Cultura das 9h às 12h. À noite, o espetáculo circense "Gran FinaLLe" será apresentado na Praça do Leão, às 19h, trazendo muita diversão para toda a família.

Também no sábado, a Pantanal Fashion Week continua no Ponto Bar com desfile de marcas locais e DJ set, a partir das 19h. Para quem gosta de cultura boliviana, a Festa do Bicentenário da Independência da Bolívia acontece das 16h às 22h na Praça do Rádio Clube, com música e gastronomia típica. E para quem ama uma boa festa, a Feira Ziriguidum celebra seu 2º aniversário com shows de Jerry Espíndola e outros artistas, das 16h às 23h na Praça do Preto Velho.

Já no domingo (7), o grande destaque é o show gratuito de Liniker no Parque das Nações Indígenas, às 17h, com abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira. Quem também quiser aproveitar o domingo pode conferir a Feira Borogodó, na Praça Coophafé, das 9h às 15h, com apresentações culturais e músicas típicas. No teatro, a peça "Premonição – A Última Visão" será encenada no Teatro Allan Kardec, às 18h, com ingressos a partir de R$35.

