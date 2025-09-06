Vídeos Sinais: Lábios - O que os lábios podem dizer sobre a sua saúde 06.09.2025 07h38



Os lábios são mais do que uma parte estética do rosto. Como explica o otorrinolaringologista Dr. Ali Mahmoud: “Eles podem ser uma janela para a nossa saúde geral”. Lábios pálidos podem indicar anemia ou pressão baixa. Já a coloração azulada pode ser sinal de cianose, por falta de oxigenação. Manchas escuras podem estar ligadas a causas genéticas, mas também a doenças como melanoma ou alterações hormonais. Manchas brancas podem surgir por infecções, como candidíase, ou lesões pré-cancerígenas. Lábios rachados, quando persistentes, podem indicar carência de vitaminas. Inchaços repentinos podem ser sinais de reações alérgicas graves. Feridas recorrentes indicam herpes labial. Já a queilite angular, comum em diabéticos, causa feridas no canto da boca.

Alterações nos movimentos dos lábios podem ser sinais de paralisia ou AVC.

Consulte um médico sempre que notar alterações.