Pronaf amplia lista de produtos com bônus de desconto para agricultores familiares

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ampliou em setembro a lista de produtos com bônus de desconto no pagamento de parcelas de crédito rural. Foram incluídos 20 itens em diferentes regiões do país, como açaí, alho, banana, cana-de-açúcar, cará, cebola, feijão, feijão-caupi, laranja, raiz de mandioca e trigo.

Também terão direito ao benefício produtores de dez estados que cultivam múltiplas culturas, incluindo feijão, leite, mandioca e milho. O período de validade da lista vai de 10 de setembro a 9 de outubro de 2025.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), os descontos são calculados com base nos valores de mercado divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento e aplicados por unidade da federação. Os percentuais variam conforme a diferença entre os preços médios de mercado e os valores de garantia definidos pelo Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar (PGPAF).

“Este mês, os produtores de cará, no Paraná, terão o maior bônus, com redução de 59,52%, enquanto os de cana-de-açúcar, na Bahia, terão o menor, de 0,47%”, destacou o MDA.

Alguns produtos saíram da lista em setembro, como batata-doce, arroz (TO), banana (TO, SC e GO), cana-de-açúcar (MA) e mel de abelha (PI e RS). A medida tem como objetivo compensar agricultores familiares afetados pela queda nos preços de mercado abaixo dos valores de garantia.