Mudança na Pasta

Adriane Lopes exonera secretária de Saúde de Campo Grande; veja o motivo

Mudança na pasta ocorre após críticas sobre a gestão da saúde pública e desafios estruturais na cidade

Viviane Freitas
Capital News

A secretária de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite de Melo, foi exonerada na última sexta-feira (5), conforme publicação no Diário Oficial. A decisão ocorre após críticas da população em relação à qualidade da saúde pública municipal. A gestão da pasta será assumida por um comitê, liderado por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi.

Durante sua gestão, Rosana reconheceu as dificuldades enfrentadas pela saúde pública na cidade e reforçou seu compromisso com uma administração que priorizasse a equidade no atendimento. “Sabemos dos desafios que esta pasta representa, e temos como princípio fazer uma gestão igualitária que sempre irá observar as necessidades da população, afinal de contas, é por ela que estamos assumindo essa função”, afirmou em sua posse como secretária-adjunta.

A mudança ocorre em meio a um momento crítico para o setor, que enfrenta um novo modelo de organização da rede pública de saúde, anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto. Entre as alterações, o Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) passou a atender apenas emergências e casos encaminhados pela regulação, o que deixou a cidade sem hospitais públicos "de portas abertas".

A escassez de leitos hospitalares e a superlotação dos centros de saúde têm agravado a situação. Hospitais e unidades de saúde estão operando no limite, resultando em longas filas e demoras no atendimento, principalmente nas unidades de urgência e emergência. A crise é ainda mais intensa devido à escassez de profissionais da saúde, que buscam melhores condições de trabalho em outras regiões.

Rosana Leite de Melo assumiu a pasta em 2022, após atuar como secretária-adjunta, e teve um papel destacado no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Com uma carreira sólida no Ministério da Saúde e no Conselho Regional de Medicina, ela foi responsável por coordenar a resposta à crise sanitária em nível nacional. A expectativa agora é sobre quem assumirá o cargo, já que a prefeita Adriane Lopes ainda não se pronunciou sobre a nova nomeação, em meio à reestruturação da saúde municipal.

