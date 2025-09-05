Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Executivo Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 15:43 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 15h:43 - A | A

190 Anos

Governador Eduardo Riedel destaca avanços na segurança pública durante comemoração dos 190 anos da PMMS

O evento contou com a presença de autoridades e integrantes da corporação, e teve como foco a trajetória da instituição

Viviane Freitas
Capital News

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) celebrou nesta sexta-feira (5) seus 190 anos de história em uma solenidade no quartel do Comando-Geral, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O evento contou com a presença de autoridades e integrantes da corporação, e teve como foco a trajetória da instituição, a evolução dos equipamentos e a formação dos policiais ao longo do tempo.

O governador Eduardo Riedel (PP) destacou a incorporação de 914 novos integrantes à Polícia Militar no último ano. “O Executivo tem mantido os policiais atualizados em relação a equipamentos, inteligência e integração nacional e internacional, garantindo que Mato Grosso do Sul seja um Estado seguro e organizado”, afirmou. Riedel também enfatizou que a segurança pública desempenha papel crucial na atração de investimentos e geração de empregos para o estado.

O comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes, ressaltou a dedicação dos policiais ao longo dos anos. "Desde 1835, os policiais colocam suas vidas à disposição da sociedade. Este é um trabalho que exige dedicação constante", afirmou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, fez uma reflexão sobre a evolução dos recursos e equipamentos da corporação. "Vemos a renovação da frota e de outros recursos. Mas nada disso seria possível sem os homens e mulheres que, ao longo de 190 anos, atuaram na segurança pública do Estado", disse. Durante a solenidade, foram entregues medalhas e comendas para reconhecer a dedicação dos policiais.

Também foi apresentado o uniforme histórico azul-petróleo da Polícia Militar e homenageados policiais que participaram de momentos históricos do estado, como a Guerra do Paraguai e a Revolução Constituinte.

Além disso, autoridades civis e militares foram agraciadas com a Medalha do Mérito, incluindo prefeitos, parlamentares e governadores. Militares de outros estados também receberam a condecoração.

