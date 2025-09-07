Prefeitura de Campo Grande investe R$ 2,7 milhões em transporte escolar

Viviane Freitas

Capital News



SEDUC/Piauí Transporte escolar

SEDUC/Piauí

Transporte escolar

A Prefeitura de Campo Grande firmou contratos emergenciais com empresas para garantir o transporte de estudantes da rede municipal de ensino. O investimento total é de R$ 2,7 milhões, conforme publicado no Diário Oficial (Diogrande) de 4 de setembro de 2025.

Foram publicados 16 contratos, todos com duração de 12 meses. Os valores variam entre R$ 112 mil e R$ 181 mil, e o objetivo principal é garantir o transporte de alunos da zona rural para as escolas municipais. A contratação das empresas visa atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Esses contratos emergenciais foram assinados pelo secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza. Eles são uma resposta à necessidade urgente de garantir a continuidade do transporte escolar para a rede municipal.

De acordo com o Diogrande, o total investido pela prefeitura na contratação de empresas para o transporte escolar soma R$ 2,7 milhões. A decisão de contratar foi tomada após uma análise da Semed, que considerou a importância de manter o serviço funcionando sem interrupções.

A medida busca garantir que os alunos da rede municipal, especia