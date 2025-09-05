Mato Grosso do Sul anuncia reformas de R$ 4,5 milhões nas aldeias Bororó e Jaguapiru

Viviane Freitas

Arquivo/Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul Aldeia indígena Jaguapiru em Dourados

Aldeia indígena Jaguapiru em Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul firmou dois contratos com a Monticello Engenharia, no valor total de R$ 4.535.593,61, para a reforma e ampliação de centros de múltiplas atividades e escolas nas aldeias Bororó e Jaguapiru, localizadas na Reserva Indígena de Dourados, a maior reserva indígena em área urbana do Brasil. O valor da obra na aldeia Jaguapiru será de R$ 1.935.593,75, enquanto na aldeia Bororó será de R$ 2.599.999,86. A conclusão das obras está prevista para até 540 dias na Bororó e até 420 dias na Jaguapiru, após a assinatura das ordens de serviço.

Na aldeia Bororó, as obras contemplam uma ampliação de 437,42 m², além de reformas para reparar danos causados pela duplicação da MS-156. “A reparação foi exigida da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) por meio de uma ação judicial”, afirmou a agência, conforme o estudo técnico das obras.

Já em Jaguapiru, o projeto prevê a reforma de 499,07 m² e ampliação de 301,32 m², totalizando 800,39 m² de área construída. "O projeto inclui melhorias em salas multiuso, espaços de informática, salas de aula, cozinha, lavanderia, banheiros acessíveis, além de estruturas para atendimento institucional como saúde, cartório e apoio à segurança comunitária", detalhou a Agesul em nota oficial.

Além das reformas e ampliações, estão previstas também obras de urbanização, adequações de acessibilidade e a instalação de mobiliário fixo, tudo com o objetivo de melhorar a infraestrutura e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades nas comunidades.

Os contratos foram firmados por meio de licitações abertas na modalidade concorrência, com o tipo de adjudicação pelo menor preço. A expectativa é que essas melhorias impactem diretamente na qualidade de vida e nas condições de ensino e serviços para as populações dessas aldeias.