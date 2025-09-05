Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Emenda Parlamentar

Campo Grande investe R$ 35 milhões em recapeamento de vias públicas

Ação inclui colaboração da Águas Guariroba e promete renovar até 55 km de via

Viviane Freitas
Capital News

A Prefeitura de Campo Grande obteve R$ 35 milhões em emendas parlamentares para um programa de recapeamento de vias públicas nas sete regiões da cidade. Nos próximos dias, serão anunciados os detalhes do projeto, que deverá contemplar vias de médio e alto fluxo, mas a quilometragem exata a ser recuperada ainda está em definição.

O município também conta com a colaboração da Águas Guariroba, que está realizando manutenção na rede de água e esgoto em vias de alto fluxo. Com isso, o recapeamento poderá atingir até 55 km de vias, incluindo 35 km com recursos das emendas e 20 km adicionais através da ação da empresa.

Nos bastidores, a medida é considerada um dos maiores feitos da gestão de Adriane Lopes (PP) após sua reeleição. Desde o início de seu segundo mandato, a administração tem enfrentado críticas pela falta de manutenção em algumas vias públicas. A expectativa é que as licitações para as obras sejam concluídas até outubro, com parte do recapeamento já finalizada até dezembro.

Os recursos para o programa de recapeamento são provenientes das emendas dos senadores Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD), Luiz Ovando (PP) e Dagoberto Nogueira (PSDB). O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, afirmou que a prioridade é resolver o problema dos buracos nas vias, com foco em uma revitalização estrutural ao invés de soluções temporárias como o tapa-buraco.

