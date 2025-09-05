Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Investimento

Novo projeto vai ampliar e modernizar Hospital Regional do Mato Grosso do Sul

O projeto prevê modernização da estrutura, aumento de 60% na capacidade de atendimento e 577 leitos após a conclusão das obras

Viviane Freitas
Capital News

Laine Breda, Comunicação EPE

A Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul foi oficialmente lançada nesta quinta-feira (4), com a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado. O projeto prevê modernização da estrutura, aumento de 60% na capacidade de atendimento e 577 leitos após a conclusão das obras.

O investimento total será de R$ 5,6 bilhões, com vigência de 30 anos. Serão aplicados R$ 748,4 milhões na fase inicial e mais R$ 218,4 milhões em reinvestimentos futuros. A concessão abrange serviços não assistenciais, como recepção, lavanderia, nutrição, manutenção e gestão de insumos.

“O lançamento do edital da PPP do HR é um marco para o Estado e para o País”, afirmou a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni. “Esse projeto traz inovações e será a segunda PPP no Brasil a incluir retrofit hospitalar. Pode abrir portas para novos modelos de gestão em saúde pública.”

O hospital continuará com atendimento 100% gratuito pelo SUS, com a parte assistencial (médica, enfermagem, fisioterapia, psicologia, entre outros) sob responsabilidade do Estado. A iniciativa privada cuidará da estrutura, novos blocos, equipamentos e serviços de apoio, sem interromper o funcionamento atual.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou a importância da iniciativa: “Será um divisor de águas na gestão hospitalar de Mato Grosso do Sul. A população merece uma estrutura à altura do desenvolvimento do nosso Estado.” O leilão da concessão está marcado para o dia 4 de dezembro, às 14h, na B3, em São Paulo.

Edemir Rodrigues/Governo MS

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

