Paranaíba

Grávida é espancada e foge do marido no interior de Mato Grosso do Sul

Mulher pulou cerca da residência e pediu ajuda em hotel após agressões

Elaine Oliveira
Capital News

Uma mulher grávida foi socorrida após ser espancada pelo marido na madrugada desta quarta-feira (10), em Paranaíba, cidade a 407 quilômetros de Campo Grande. Para escapar do agressor, a vítima precisou pular uma cerca da residência e buscar ajuda na recepção de um hotel. O homem não foi localizado.

Segundo relato à Polícia Militar, a jovem contou que está em relacionamento com o autor há cerca de um ano, marcado por “frequentes discussões, conflitos e episódios de agressões verbais e físicas”. Ela também relatou que o casal costuma ter separações constantes.

Na madrugada, após consumo de álcool, por volta das 4h, a vítima disse que queria deixar o local. Nesse momento, o autor pegou um rodo com cabo de ferro e a golpeou várias vezes, além de enforcá-la. “Ele tinha o intento de matá-la”, descreve o registro policial.

As agressões continuaram com socos em diferentes partes do corpo, mas em um momento de descuido do agressor, a grávida conseguiu correr, pular a cerca e sair pela rua em busca de socorro. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar fez buscas, mas o suspeito não foi encontrado.

