Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Nacional Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 14:26 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 14h:26 - A | A

Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Entrega de documentos pode ser virtual ou presencial

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Agência Brasil
Daniella Almeida

O prazo para os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025, para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, termina nesta sexta-feira (5).

Para validar a bolsa do Prouni, os candidatos devem entregar a documentação completa à instituição de ensino superior privada para a qual foram selecionados virtualmente – na página da entidade na internet –, ou presencialmente, dependendo das regras da faculdade.

A lista de espera do programa federal está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni.

A lista de espera do Prouni 2025/2 é voltada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma na faculdade escolhida.

O programa federal oferece bolsas de estudo parciais (50% do valor da mensalidade) e integrais (100%) em instituições privadas.

Documentação

Entre os documentos que precisam ser entregues pelo estudante estão os de identificação com foto e CPF e dos membros do grupo familiar; comprovantes recentes de renda que atestem a renda bruta mensal de todos os membros da família; comprovante de residência em nome do estudante ou de um dos membros da família; certificado de conclusão do ensino médio que atenda aos requisitos do ProUni, como ter feito o ensino médio em escola pública.

Para quem estudou em escola particular como bolsista é necessária uma declaração da escola que comprove a condição.

Obrigações da faculdade

A faculdade particular deverá emitir formulário de comprovação de entrega da documentação, no momento em que a recebe.

Até 12 de setembro, as instituições de ensino participantes deverão anunciar se o candidato teve o registro reprovado ou aprovado. Neste último caso, deverá emitir o termo de concessão de bolsa.

De acordo com o edital, as entidades de ensino superior particulares que optarem por efetuar processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre essa exigência.

É proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Para esta edição, o ProUni oferece mais de 211 mil bolsas – 118 mil integrais e 93 mil parciais. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior.

Prouni 20 anos

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Programa Universidade para Todos tem como público-alvo os estudantes sem diploma de nível superior.

Em 20 anos, o governo federal contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados. Desses, 2,5 milhões estudaram gratuitamente. Os demais custearam 50% do valor da mensalidade.

Atualmente, o programa beneficia 632.503 estudantes, matriculados em 1.851 instituições privadas de ensino superior no Brasil, sendo 533.790 integral.

Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República