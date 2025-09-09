Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Em chamas

Fogo em canavial causa interdição total da BR-060 em Mato Grosso do Sul

Fumaça intensa obrigou fechamento da rodovia; fogo cruzou o rio Aporé

Viviane Freitas
Capital News

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na última segunda-feira (8), uma plantação de cana-de-açúcar localizada na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Por causa da forte fumaça, a BR-060 foi completamente interditada durante a manhã, sendo liberada apenas no início da tarde.

As chamas começaram em uma fazenda no município de Chapadão do Céu (GO) e, por volta das 15h, fagulhas atravessaram o rio Aporé, alcançando áreas da cidade de Chapadão do Sul (MS), a cerca de 316 km de Campo Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros dos dois estados, além de brigadistas da própria fazenda, atuaram no combate ao fogo. “Devido à velocidade com que o fogo se espalhou, foi necessário interditar a rodovia por segurança”, informaram os bombeiros.

Apesar do controle parcial, novos focos foram registrados mais tarde, com colunas de fumaça visíveis a longa distância nos dois estados, segundo o portal Chapadense News. As autoridades seguem monitorando a região para evitar novos riscos.

