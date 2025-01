Carlo Acutis, o jovem beato que conquistou o mundo

Vivianne Nunes

Retrospectiva 2024

Divulgação O decreto de reconhecimento foi publicado nesta quinta-feira (23) pelo Vaticano.

Em 2024, o Vaticano reconheceu oficialmente o milagre atribuído ao jovem beato Carlo Acutis, ocorrido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O anúncio feito pelo Papa Francisco em 23 de maio trouxe luz a uma história de devoção e esperança.

O milagre aconteceu em 2010, durante uma missa na Paróquia de São Sebastião. Um avô levou seu neto, gravemente doente, e, ao tocar na relíquia com sangue do beato, o menino foi curado. Esse evento extraordinário consolidou a influência de Carlo, que nunca esteve no Brasil, mas criou um vínculo espiritual profundo com o país.

Foto Cedida Relíquia de Carlo Acutis

Carlo Acutis: o beato da era digital

Nascido em Londres, em 1991, e falecido em 2006, na Itália, Carlo Acutis tornou-se conhecido como o "santo da internet". Apaixonado por tecnologia, usou suas habilidades para criar uma exposição sobre milagres eucarísticos que impactou milhares de pessoas. Sua vida breve, mas repleta de fé, culminou na beatificação em 2020, inspirando jovens a seguir sua jornada de amor a Deus.

Carlo Acutis também brilhou como patrono da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, fortalecendo seu papel como modelo para as novas gerações. O Papa Francisco enfatizou seu exemplo de simplicidade e amor ao próximo, destacando-o como um jovem que colocou Deus acima de tudo.

Foto Cedida Menino Matheus quando foi receber a benção

Uma inspiração atemporal

O reconhecimento do milagre em Campo Grande reforça o impacto duradouro de Carlo Acutis. Seu legado transcende fronteiras, inspirando fiéis ao redor do mundo a viverem com fé, esperança e o desejo de fazer o bem. Mais do que um jovem de calça jeans e tênis, Carlo tornou-se um símbolo de que a santidade é possível em qualquer época e em qualquer lugar.

