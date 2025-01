Alianças e estratégias para a prefeitura de Campo Grande marcaram o ano

Vivianne Nunes

Capital News



Retrospectiva 2024

Deurico/Arquivo Capital News e CMCG Adriane Lopes, André Luis, André Puccinelli, Beto Pereira, Camila Jara e Rose Modesto

Campo Grande se prepara para as eleições municipais

Com o encerramento da janela partidária em abril de 2024, o cenário político de Campo Grande ficou mais claro. Os vereadores da Câmara Municipal consolidaram seus apoios aos, até então, pré-candidatos à Prefeitura, marcando o tom da disputa que movimentou a capital sul-mato-grossense ao longo do ano.

Alianças estratégicas e números expressivos

Adriane Lopes (PP), atual prefeita, contava com o apoio de 9 vereadores, incluindo nomes de peso como Beto Avelar, Delei Pinheiro e Tiago Vargas. A coalizão reforçava sua tentativa de reeleição, consolidando o Progressistas como um dos protagonistas no pleito.

Beto Pereira (PSDB) liderou em número de aliados, com o apoio de 13 vereadores, como Professor Juari, Papy e Betinho. Essa ampla base legislativa demonstrava a força do PSDB em Campo Grande, posicionando Pereira como um dos principais candidatos, um cenário que acabou sofrendo uma grande reviravolta no decorrer do processo eleitoral do ano.

André Puccinelli (MDB), ex-governador, chegou a ter seu nome entre os pré-candidatos garantindo o apoio de 3 vereadores, todos do MDB. Sua experiência administrativa seguia sendo um trunfo na busca pela prefeitura, no entanto, ele mesmo acabou declinando de sua candidatura, levando seu apoio ao candidato Tucano.

Camila Jara (PT), deputada federal, contou com o apoio de 2 vereadores, Ayrton Araújo e Luiza Ribeiro, reafirmando a presença do PT na disputa.

Rose Modesto (União Brasil) contava com o suporte do Coronel Villasanti, indicando que sua campanha apostaria no fortalecimento de lideranças regionais.

Professor André Luis (PRD) manteve o apoio de seu partido representado na Câmara, destacando a aposta em novas lideranças. No entanto, por decisão partidária, contrariando sua própria vontade, acabou abrindo mão de sua candidatura para apoiar a então prefeita Adriane Lopes. Situação essa que causou um sério desconforto entre ele e o partido.

Calendário eleitoral e expectativas

O primeiro turno das eleições foi marcado para 6 de outubro, com a possibilidade de segundo turno em 27 de outubro. Como única cidade de Mato Grosso do Sul com mais de 200 mil eleitores, Campo Grande seria palco de uma disputa que prometia ser acirrada e repleta de debates sobre gestão, infraestrutura e políticas públicas.

Com a janela partidária aberta entre março e abril, vereadores como Papy, Silvio Pitu, e outros nomes começaram a articular suas mudanças de legenda para fortalecer suas bases. O período de convenções partidárias entre julho e agosto marcou o início das definições de coligações e candidaturas, consolidando o quadro eleitoral.

Rumo a 2025

As alianças formadas em 2024 demonstravam a complexidade do cenário político e as diferentes visões para o futuro da capital no cenário majoritário.

O ano de 2024 foi decisivo para a política em Campo Grande, com as eleições municipais trazendo reviravoltas e intensas movimentações partidárias. Um dos destaques foi o fortalecimento do PSDB, que traçou uma estratégia ambiciosa para dobrar sua representatividade na Câmara Municipal. Se em 2024 eles ocupavam três cadeiras, o partido buscava desde o início do ano ampliar sua base e influenciar os rumos da capital sul-mato-grossense.

Liderado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, o PSDB atraiu novos nomes ao seu quadro, como Sidneia Tobias, Luana Ruiz e Flávio Cabo Almi, filho do ex-deputado estadual Cabo Almi. Esses candidatos, com trajetórias políticas consolidadas e bases eleitorais já estabelecidas, prometem aumentar a competitividade do partido nas urnas.

Migração de vereadores e o fortalecimento tucano

O PSDB também se tornou destino de vereadores que buscavam reeleição, consolidando-se como um dos principais partidos na disputa de 2024. Nomes como Papy (Solidariedade), Silvio Pitu (PSD), Zé da Farmácia (Podemos), Victor Rocha (PP), Valdir Gomes (PSD) e Willian Maksoud (PTB) manifestaram interesse em migrar para a legenda, atraídos pela articulação e pelo suporte estratégico do partido.

Enquanto isso, os atuais vereadores tucanos da época – Professor Juari, Ademir Santana e Claudinho Serra – também estavam de olho na reeleição. Juari, por exemplo, já contava com forte apoio interno para disputar mais um mandato, representando o compromisso do PSDB em manter sua força na Câmara. No entanto, a história teve um desfecho diferente.

Estratégias para dominar o cenário político

Com o objetivo de expandir sua influência, o PSDB investiu não apenas na busca por novas cadeiras na Câmara Municipal, mas também na articulação para conquistar prefeituras em todo o estado de Mato Grosso do Sul. A meta é assumir o controle dos 79 municípios, fortalecendo a base tucana tanto no legislativo quanto no executivo.

Um futuro em jogo

As movimentações de 2024 mostram que a política de Campo Grande está em constante transformação, marcada por alianças estratégicas e disputas acirradas. Para o PSDB, o ano serviu como um trampolim para reafirmar sua relevância e estabelecer as bases para uma influência ainda maior nos próximos anos.

À medida que os eleitores se preparam para decidir o futuro da cidade, as articulações partidárias evidenciam a importância de um planejamento político sólido. Campo Grande encerra 2024 com um cenário político em ebulição, deixando claro que as decisões tomadas neste ano terão impacto duradouro na construção de seu futuro.

De debates acalorados a estratégias partidárias, os rumos da capital sul-mato-grossense ganharam destaque neste ano eleitoral. Os problemas históricos da capital e as possíveis soluções dominaram o discurso dos candidatos. Entre as propostas e críticas, o PSDB e a União Brasil se destacaram como forças centrais na disputa.

Azambuja critica estagnação e anuncia pré-candidatura de Beto Pereira

Durante entrevista no início do ano, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ressaltou que os problemas enfrentados pela capital há 12 anos continuam os mesmos. Transporte público precário, saúde deficitária, infraestrutura urbana e falta de vagas em creches foram algumas das questões apontadas.

Azambuja destacou a importância de focar na gestão e na administração eficiente, evitando debates polarizados entre direita e esquerda. O ex-governador anunciou o deputado federal Beto Pereira como pré-candidato tucano, enaltecendo sua experiência administrativa e capacidade de enfrentar os desafios da cidade. "Precisamos de líderes comprometidos com a responsabilidade de administrar", reforçou.

Beto Pereira e o projeto de resgatar Campo Grande

O PSDB confirmou a candidatura de Beto Pereira à Prefeitura de Campo Grande em convenção realizada no dia 25 de julho. A candidatura, marcada pela ampla aliança construída com partidos como MDB, Solidariedade, Podemos e Republicanos, é apontada como a maior força política nas eleições municipais de 2024. Apoios do PSB, PSD e PL também foram sinalizados, reforçando ainda mais a coalizão em torno do tucano.

A convenção, realizada na sede do partido, reuniu figuras de peso como os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, além de lideranças estaduais e federais. O governador Eduardo Riedel também manifestou apoio por meio de um vídeo, destacando a experiência e o compromisso de Beto Pereira com o desenvolvimento da capital sul-mato-grossense.

Beto Pereira, que iniciou sua carreira política como prefeito de Terenos e atualmente cumpre seu segundo mandato como deputado federal, apresentou uma mensagem otimista e assertiva. Ele prometeu restaurar a autoestima dos campo-grandenses e implementar uma gestão planejada e eficiente.

"Campo Grande precisa de projetos sólidos e liderança comprometida. Nossa cidade tem potencial para avançar e ser novamente motivo de orgulho para todos os moradores", destacou Beto Pereira em seu discurso.

Lideranças reforçam apoio à candidatura

Durante o evento, André Puccinelli declarou apoio incondicional à candidatura, expressando seu desejo de ver a cidade "bonita novamente". Reinaldo Azambuja, por sua vez, elogiou a capacidade de liderança de Beto e reafirmou o compromisso do PSDB em resistir a manobras políticas que possam prejudicar a campanha.

Com o início da propaganda eleitoral em 16 de agosto, Beto Pereira seguia como um dos principais candidatos à Prefeitura de Campo Grande.

Rose Modesto oficializa candidatura pelo União Brasil

Divulgação Ex-deputada Rose Modesto deve disputar prefeitura de Campo Grande

Outro nome de peso na disputa foi o de Rose Modesto (União Brasil), que oficializou sua candidatura à prefeitura. Natural de Fátima do Sul e com uma longa trajetória política que inclui mandatos como vice-governadora e deputada federal, Rose declarou sua intenção de dialogar com diferentes partidos para formar alianças sólidas.

"Depois de analisar as últimas pesquisas internas, decidimos que este é o momento certo para a minha candidatura. Campo Grande merece uma gestão comprometida e inovadora", afirmou.

Adriane Lopes lança campanha à reeleição pelo PP

Divulgação Adriane Lopes e a senadora Tereza Cristina

Em agosto, o Partido Progressistas (PP) realizou convenção que oficializou a candidatura da prefeita Adriane Lopes à reeleição. O evento contou com a presença da senadora Tereza Cristina e de outras lideranças. Na ocasião, o PP também apresentou 33 candidatos à Câmara Municipal. O Avante, aliado na coligação, lançou 30 candidatos ao legislativo municipal.

PT lança chapa com Camila Jara e Zeca do PT para disputar a prefeitura

Renata Santos Portela Camila Jara pré-candidata a prefeitura de Campo Grande

O lançamento oficial da pré-candidatura de Camila Jara (PT) à Prefeitura de Campo Grande, realizado no dia 3 de agosto, marcou um momento significativo na corrida eleitoral de 2024. Com a presença de lideranças nacionais, como Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, o evento trouxe um discurso de renovação e participação popular.

A força de uma chapa unificada

A chapa do PT, composta por Camila Jara como candidata a prefeita e Zeca do PT como vice-prefeito, simbolizava a união da experiência política com a visão progressista. O deputado Pedro Kemp, atuando como coordenador político da campanha, reforçava a solidez da aliança dentro da Federação Brasil da Esperança.

Durante o evento, realizado na Esplanada Ferroviária, Camila Jara destacou a importância de uma gestão participativa e inclusiva:

"A política é feita por pessoas e para pessoas. É preciso coragem para transformar nossa cidade na velocidade necessária, ouvindo a população e trazendo todos para pensar como será Campo Grande nos próximos anos. Essa é a voz da esperança que queremos escutar", afirmou.

Expectativas para as eleições de 2024

O cenário eleitoral em Campo Grande foi marcado por alianças estratégicas e candidaturas de peso. À medida que o debate avançava, os eleitores tinham diante de si a oportunidade de escolher diferentes visões para o futuro da capital. Com a candidatura de Camila Jara, o PT reafirmava seu compromisso com a renovação política e a defesa de políticas públicas que priorizem a participação cidadã.

Primeiro Turno



Adriane Lopes e Rose Modesto disputam segundo turno por Campo Grande

Pela primeira vez na história duas mulheres estão na ‘briga’ pela Capital

A. Ramos/Capital News Adriane Lopes e Rose Modesto

Contrariando todas as pesquisas eleitorais divulgadas, que apresentavam Beto Pereira e Rose Modesto tecnicamente empatados e aptos para o segundo turno, a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, deu a volta por cima em primeiro lugar na disputa eleitoral com Rose.

Uma eleição marcada pela representatividade feminina

O segundo turno das eleições municipais de Campo Grande em 2024 traz um marco histórico: pela primeira vez, duas mulheres disputam a cadeira de prefeita na capital sul-mato-grossense. Adriane Lopes (PP), atual prefeita, e Rose Modesto (União Brasil) conquistaram a preferência do eleitorado no primeiro turno, com 31,66% e 29,57% dos votos válidos, respectivamente.

Com a apuração de 99,77% das urnas, a cidade já se preparava para a decisão final no dia 27 de outubro, em uma disputa que prometia ser acirrada e repleta de debates sobre o futuro de Campo Grande.

Adriane Lopes: a continuidade de uma gestão pioneira

Adriane Lopes, a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Campo Grande, buscava reeleição com base em uma gestão marcada por avanços administrativos e diálogo com a comunidade. Nascida em Grandes Rios (PR), mudou-se ainda na infância para Campo Grande, onde construiu sua carreira acadêmica e política.

Formada em Direito e com especializações em Teologia e Administração Pública, Adriane ocupou cargos importantes antes de entrar para a política, como na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Eleita vice-prefeita em 2017, ela assumiu a prefeitura em 2022, tornando-se uma das poucas mulheres a liderar uma capital no Brasil.

Adriane destacou o apoio de sua família e seu compromisso com a continuidade de projetos que visam o desenvolvimento urbano e o bem-estar da população:

"Esta vitória no primeiro turno reforça que estamos no caminho certo. Seguiremos trabalhando com seriedade e dedicação para garantir uma Campo Grande melhor para todos."

Rose Modesto: experiência e renovação na política

Rose Modesto, professora e política experiente, traz uma plataforma de renovação e inclusão para sua campanha. Nascida em Fátima do Sul, Rose construiu sua carreira pública como vereadora, vice-governadora e deputada federal, sempre com uma forte atuação em políticas sociais e de desenvolvimento regional.

Com formação em História e experiência como secretária de Direitos Humanos, Rose se destacou recentemente como superintendente da Sudeco, cargo que deixou para disputar a prefeitura de Campo Grande. Sua campanha enfatiza a necessidade de gestão eficiente e propostas que priorizem saúde, educação e geração de empregos.

"Quero ser prefeita de Campo Grande para trazer mudanças concretas. É hora de escutar a população, de resgatar a esperança e de fazer nossa cidade avançar de forma sustentável e inclusiva."

O segundo turno e o futuro de Campo Grande

A disputa entre Adriane Lopes e Rose Modesto colocava em evidência a representatividade feminina e a força das mulheres na política. Com trajetórias distintas e propostas que refletiam suas experiências e visões, ambas as candidatas traziam um debate enriquecedor para os eleitores.

O segundo turno seria decisivo para Campo Grande, marcando não apenas o desfecho de uma eleição histórica, mas também os rumos da cidade para os próximos anos.

Eduardo Riedel declara apoio à reeleição de Adriane Lopes

Governador e senadora Tereza Cristina se unem em prol da atual gestão da capital

Instagagram/@eduardoriedel Eduardo Riedel usa as redes sociais para declarar seu apoio e seu voto a Adriane Lopes

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), declarou, no dia 10 de outubro seu apoio à candidatura de Adriane Lopes (PP) para a Prefeitura de Campo Grande no segundo turno das eleições municipais. A manifestação foi feita por meio de um vídeo nas redes sociais, onde Riedel aparece ao lado da senadora Tereza Cristina (PL).

Riedel, que apoiou Beto Pereira (PSDB) no primeiro turno, agora alinhava-se à prefeita Adriane Lopes, destacando que sua decisão visava o melhor para Campo Grande e para o estado como um todo.

"Apoiei o candidato Beto no primeiro turno, mas agora, conversando com a Tereza, quero aqui declarar meu voto e meu apoio a Adriane nesse segundo turno. Por entender que será o melhor para Campo Grande," disse o governador.

Parceria e busca por uma Campo Grande melhor

Riedel ressaltou que sua escolha estava fundamentada em um projeto conjunto para fortalecer a capital e Mato Grosso do Sul, reforçando a importância de uma gestão alinhada com os interesses da população e do governo estadual.

"Estamos desenhando um caminho de melhorias para Campo Grande que também fortalece o nosso estado," afirmou.

A senadora Tereza Cristina, que desde o início apoia Adriane Lopes, celebrou a adesão do governador.

"Estamos juntos. Nunca estivemos separados. Fomos adversários no primeiro turno, mas agora esse é o caminho natural. Fico muito feliz pela coerência que nós dois temos na política," destacou a senadora.

Impacto no segundo turno

O apoio de Eduardo Riedel representa um reforço significativo para a candidatura de Adriane Lopes, especialmente por sua influência como governador e pela força política de Tereza Cristina. O movimento pode consolidar a base de apoio da prefeita, que busca a reeleição contra Rose Modesto (União Brasil) no pleito do dia 27 de outubro.

Com a aproximação do segundo turno, essa declaração de apoio destaca o alinhamento estratégico das lideranças estaduais e reforça a narrativa de continuidade administrativa que Adriane Lopes defende em sua campanha.

Adriane Lopes vence eleição histórica e é reeleita prefeita de Campo Grande

Com 51,45% dos votos, Adriane consolida sua liderança e faz história como a primeira mulher eleita democraticamente para o cargo

A. Ramos/Capital News Deputado federal Luiz Ovando (PL) Adriane e Lídio Lopes, e a Vice Camila

Às 17h03 do dia 27 de outubro de 2024, com 100% das seções totalizadas, Adriane Lopes (PP) foi reeleita prefeita de Campo Grande, conquistando 222.699 votos, o equivalente a 51,45% dos votos válidos. Sua adversária, Rose Modesto (UNIÃO), recebeu 210.112 votos (48,55%). A diferença de 12.587 votos demonstra a competitividade desta eleição histórica, marcada pelo protagonismo de duas mulheres no cenário político da capital sul-mato-grossense.

Uma vitória histórica e um marco para Campo Grande

Adriane Lopes se torna a primeira mulher eleita pelo voto popular a governar Campo Grande, consolidando seu nome na história política local. Com uma campanha baseada em propostas de renovação, desenvolvimento econômico e melhorias em infraestrutura e saúde pública, Adriane conquistou a confiança dos eleitores, reafirmando seu compromisso com uma gestão inclusiva e progressista.

Adriane, que assumiu a prefeitura interinamente em 2022 após a renúncia de Marquinhos Trad, já havia demonstrado competência e determinação em liderar a cidade. Agora, eleita democraticamente, seu desafio será dar continuidade ao trabalho realizado e atender às expectativas de um mandato voltado para o bem-estar de toda a população.

Apoio decisivo e reconhecimento nacional

A. Ramos/Capital News ..

A trajetória de Adriane Lopes foi impulsionada pelo forte apoio de lideranças nacionais, como a senadora Tereza Cristina (PL), que destacou sua capacidade de gestão e visão estratégica. Durante o lançamento de sua pré-candidatura, Tereza declarou:

"Cada dia que te conheço, acredito mais em você e em sua capacidade como gestora. Nós precisamos que você tenha mais quatro anos para continuar sua gestão."

A parceria com Tereza Cristina reforçou a candidatura de Adriane como uma líder conservadora comprometida com os valores da gestão pública eficiente e com o progresso de Campo Grande.

Adriane Lopes: de servidora pública à prefeita eleita

Adriane Lopes, natural de Grandes Rios (PR), mudou-se para Campo Grande ainda na infância. Formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades, Adriane construiu sua carreira como advogada e servidora pública antes de ingressar na política.

Sua trajetória de vida, marcada pela superação e pelo trabalho dedicado, foi um dos pilares de sua campanha. Com o respaldo de uma administração sólida e o apoio de figuras importantes, Adriane conquistou o eleitorado e fez história ao ser reeleita.

Campo Grande segue com desafios e expectativas

Com a vitória, Adriane Lopes enfrentará desafios significativos, como a melhoria do transporte público, a ampliação do atendimento em saúde e educação, e o fortalecimento da infraestrutura urbana. Com a confiança dos eleitores e uma base política consolidada, a prefeita reeleita terá a missão de liderar Campo Grande rumo a um futuro de desenvolvimento e qualidade de vida para todos.

Esta eleição marca não apenas um momento histórico para Campo Grande, mas também o fortalecimento da participação feminina na política brasileira, consolidando Adriane Lopes como uma referência de liderança e compromisso público.

A lista final dos eleitos para a Câmara Municipal marca um novo capítulo na política local

Resultados das eleições de 6 de outubro e o perfil dos novos vereadores



O Dr. Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, divulgou oficialmente os resultados das eleições municipais de 2024, com a lista dos novos vereadores eleitos. A votação, realizada no dia 6 de outubro, resultou na escolha de diversos nomes que representarão os interesses da população nos próximos anos.

Confira a lista completa dos vereadores eleitos e suas respectivas votações

Deurico/Capital News Câmara de Vereadores de Campo Grande

Marcos Marcello Trad (PDT) – 8.567 votos

Rafael Brandão Scaquetti Tavares (PL) – 8.128 votos

Carlos Augusto Borges (PSB) – 6.912 votos

Silvio Eduardo Alves Pena (PSDB) – 6.409 votos

Francisco Gonçalves de Carvalho (União Brasil) – 6.371 votos

Fábio da Rocha e Silva Ferreira (União Brasil) – 6.314 votos

Riverton Francisco de Souza (Progressistas) – 6.271 votos

Ademar Vieira Junior (MDB) – 6.131 votos

Victor Rocha Pires de Oliveira (PSDB) – 5.355 votos

Juari Lopes Pinto (PSDB) – 5.050 votos

Flavio Pereira Moura (PSDB) – 5.003 votos

Luiza Ribeiro Gonçalves (PT) – 4.982 votos

André Luis Sanches Salineiro (PL) – 4.782 votos

Epaminondas Vicente Silva Neto (PSDB) – 4.641 votos

Ana Claudia Pereira Portela (PL) – 4.577 votos

José Claro dos Santos Neto (Republicanos) – 4.576 votos

Maicon Cleython Rodrigues Nogueira (Progressistas) – 4.236 votos

Vanderlei Pinheiro de Lima (Progressistas) – 4.112 votos

Jamal Mohamed Salem (MDB) – 4.030 votos

Landmark Ferreira Rios (PT) – 4.022 votos

Clodoilson dos Santos Pires (Podemos) – 3.859 votos

Jean Felipe Morais Ferreira Barbosa (PT) – 3.768 votos

Livio Viana de Oliveira Leite (União Brasil) – 3.636 votos

Ronilço Cruz de Oliveira (Podemos) – 3.244 votos

Wilton Celeste Candelorio (Avante) – 3.167 votos

A representatividade e diversidade na nova composição

Com uma variação nos partidos e nas votações, o novo quadro de vereadores reflete uma ampla gama de representações, desde figuras mais tradicionais da política local até nomes novos com promessas de renovação e diferentes enfoques. A eleição também consolidou a presença de mulheres, com várias delas ocupando cadeiras na Câmara Municipal.

Entre as figuras de destaque estão Ana Claudia Pereira Portela (PL) e Luiza Ribeiro Gonçalves (PT), que, com suas respectivas campanhas, garantiram representação feminina, um passo significativo para a diversificação política da cidade.

Expectativas para a nova gestão da Câmara Municipal

Com o anúncio oficial dos novos vereadores, as expectativas em torno de sua atuação são altas. A Câmara Municipal de Campo Grande terá a responsabilidade de contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas para áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Com uma bancada diversificada, a interação entre os novos eleitos e a atual gestão será crucial para os próximos anos da cidade.

Os vereadores eleitos terão pela frente o desafio de trabalhar para atender às necessidades da população, que aguarda melhorias em diversas áreas essenciais da vida urbana. As questões de mobilidade urbana, saúde e educação serão, sem dúvida, temas centrais nas discussões e ações do novo legislativo municipal.

Próximos passos e desafios para os eleitos

A posse dos novos vereadores ocorrerá no dia 1º de janeiro, dando início ao trabalho legislativo de 2025. O sucesso da nova gestão dependerá da habilidade dos eleitos em formar alianças, ouvir a população e trabalhar em conjunto com a Prefeitura de Campo Grande para enfrentar os desafios urbanos e sociais que a cidade enfrenta. O ano de 2024 foi apenas o começo de uma nova era para o legislativo local, com muitas expectativas por mudanças concretas e por uma atuação mais próxima da comunidade.

PSDB lidera eleições municipais em MS com 44 prefeituras conquistadas

Partido se destaca em cidades estratégicas como Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã; Progressistas e MDB também avançam no estado



Instagram/@drcassianomaia e TikTok/@marcalfilho45 Dr Cassiano Maia de Três Lagoas e Marçal Filho de Dourados

Com o fechamento das urnas nas eleições municipais de 2024, o PSDB consolidou sua posição como principal força política em Mato Grosso do Sul, ampliando sua presença para 44 prefeituras, frente às 37 conquistadas no pleito anterior. Entre as vitórias mais expressivas estão as de Marçal Filho (Dourados), Dr. Cassiano Maia (Três Lagoas) e Eduardo Campos (Ponta Porã).

O Progressistas (PP) também obteve crescimento significativo, passando de 3 para 14 administrações, enquanto o MDB garantiu 10 prefeituras, destacando-se em cidades como Amambai e Rio Brilhante. Já o PL conquistou 5 prefeituras, e o PSD sofreu uma queda, ficando com apenas 3.

A concentração do poder político em poucos partidos foi evidente, com apenas 6 legendas administrando os 79 municípios do estado, contrastando com a fragmentação de 13 partidos no pleito anterior.

Adriane Lopes e Rose Modesto disputam segundo turno em Campo Grande

Em Campo Grande, a corrida eleitoral continua com Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) disputando o segundo turno. O resultado poderá consolidar ainda mais o avanço do PP ou marcar a única vitória do União Brasil no estado.

Lista completa de prefeitos eleitos por município:

Água Clara: Gerolina (PSDB) – 74,82%

Alcinópolis: Weliton Guimarães (PSDB) – 55,70%

Amambai: Sergio Barbosa (MDB) – 52,63%

Anastácio: Cido (PSDB) – 48,41%

Anaurilândia: Professor Rafael (PP) – 52,12%

Angélica: Edinho Cassuci (PSDB) – 31,90%

Antônio João: Marcelo Pé (PSDB) – 67,19%

Aparecida do Taboado: José Natan (PP) – 78,06%

Aquidauana: Mauro do Atlantico (PSDB) – 59,89%

Aral Moreira: Dra Elaine (MDB) – 54,80%

Bandeirantes: Álvaro Urt (PSDB) – 38,45%

Bataguassu: Wanderleia Caravina (PSDB) – 75,81%

Batayporã: Germino Roz (PSDB) – 58,47%

Bela Vista: Gabriel Boccia (PP) – 51,78%

Bodoquena: Girleide (MDB) – 73,97%

Bonito: Josmail Rodrigues (PSDB) – 73,27%

Brasilândia: Marcia Amaral (PSDB) – 61,30%

Caarapó: Professora Lurdes (PL) – 55,33%

Camapuã: Manoel Nery (PP) – 52,86%

Campo Grande: Adriane Lopes (PP) – 31,67%; Rose Modesto (União) – 29,56%

Caracol: Neco Pagliosa (PSDB) – 57,88%

Cassilândia: Rodrigo (PP) – 46,90%

Chapadão do Sul: Walter Schlatter (PP) – 66,41%

Corguinho: Barrinha (MDB) – 60,64%

Coronel Sapucaia: Niágara Kraievski (PP) – 42,10%

Corumbá: Dr. Gabriel (PSB) – 56,74%

Costa Rica: Delegado Cleverson (PP) – 62,81%

Coxim: Edilson Magro (PP) – 62,15%

Deodápolis: Jean da Saúde (PSDB) – 73,48%

Dois Irmãos do Buriti: Japão (MDB) – 68,82%

Douradina: Nair Branti (PSD) – 53,96%

Dourados: Marçal Filho (PSDB) – 50,05%

Eldorado: Fabiana (PP) – 51,37%

Fátima do Sul: Wagner da Garagem (PSDB) – 51,78%

Figueirão: Juvenal Consolaro (PSDB) – 43,82%

Glória de Dourados: Júlio Buguelo (PSD) – 58,18%

Guia Lopes da Laguna: Dr Max (PL) – 52,69%

Iguatemi: Dr. Lidio (PSDB) – 61,81%

Inocência: Toninho da Cofapi (PP) – 70,27%

Itaporã: Tiago Carbonaro (PP) – 57,10%

Itaquiraí: Thalles Tomazelli (PSDB) – 79,71%

Ivinhema: Juliano Ferro (PSDB) – 81,29%

Japorã: Malaquias (PSDB) – 46,79%

Jaraguari: Claudião (PSDB) – 48,41%

Jardim: Guga (PSDB) – 50,07%

Jateí: Cileide Cabral (PSDB) – 50,05%

Juti: Gilson Cruz (PSDB) – 63,23%

Ladário: Munir (PSDB) – 58,52%

Laguna Carapã: Itamar Bilibio (MDB) – 34,48%

Maracaju: Marcos Calderan (PSDB) – 77,56%

Miranda: Fabinho Florença (PSDB) – 60,43%

Mundo Novo: Rosária (PSDB) – 56,18%

Naviraí: Rodrigo Sacuno (PL) – 52,24%

Nioaque: André (PP) – 57,34%

Nova Alvorada do Sul: Paleari (PP) – 73,15%

Nova Andradina: Dr. Leandro (PSDB) – 47,00%

Paraíso das Águas: Ivan Xixi (PSDB) – 86,39%

Paranaíba: Maycol (PSDB) – 66,43%

Ponta Porã: Eduardo Campos (PSDB) – 57,16%

Ribas do Rio Pardo: Roberson (PSDB) – 56,99%

Rio Brilhante: Lucas Foroni (MDB) – 83,66%

Selvíria: Jaime (PSDB) – 51,40%

Sidrolândia: Rodrigo Basso (PL) – 61,27%

Três Lagoas: Dr. Cassiano Maia (PSDB) – 68,61%

Vicentina: Cleber Dias (MDB) – 51,27%

O PSDB encerrou as eleições municipais 2024 com uma liderança expressiva em Mato Grosso do Sul, reafirmando seu protagonismo político no estado.

• Saiba mais sobre a Retrospectiva 2024 - Política