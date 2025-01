Yeltsin Jacques brilha com Ouro e recorde mundial no Atletismo Paralímpico

Vivianne Nunes

Capital News



Retrospectiva 2024

Assessoria/CPB Yelstin Jacques com os guias Antônio Henrique Lima e Guilherme Santos

Yeltsin Jacques, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, brilhou mais uma vez no cenário internacional do atletismo paralímpico. O fundista conquistou a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros da classe T11 no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Kobe, Japão. Além do ouro, Yeltsin cravou seu nome na história ao estabelecer um novo recorde mundial, com o tempo de 14min53s97, superando a marca anterior de 14min55s39, pertencente ao japonês Kenya Karasawa.

O Caminho para o Ouro

Yeltsin, que nasceu com baixa visão, protagonizou uma prova estratégica e de alta intensidade. Com apoio de seus guias Antônio Henrique Lima e Guilherme Santos, o atleta começou a corrida com cautela, mantendo-se na parte traseira do pelotão. Nos últimos 1.500 metros, no entanto, impôs um ritmo avassalador, garantindo a vitória e confirmando seu favoritismo.

Wander Roberto/CPB Sul-mato-grossense Yeltsin Jacques exibe a medalha de bronze conquistada em Paris

“Foi uma prova muito forte, com vários atletas atingindo suas melhores marcas pessoais. Controlamos bem a estratégia e conseguimos um excelente resultado,” comemorou Yeltsin. A medalha em Kobe é sua quinta em Campeonatos Mundiais de Atletismo Paralímpico, somando dois ouros, uma prata e dois bronzes desde sua estreia em Lyon, em 2013.

Rumo a Paris 2024

Com o desempenho impecável no Japão, Yeltsin Jacques reforça sua condição de favorito para a Paralimpíada de Paris 2024. O ouro nos 5.000 metros foi o último teste oficial antes da maior competição do planeta, e o recorde mundial é uma clara demonstração de sua forma física e mental para enfrentar os melhores do mundo.

Brasil brilha no Mundial

O primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe também trouxe outros destaques para o Brasil. Entre eles:

• Zileide Cassiano, campeã no salto em distância T20.

• Débora Lima, medalha de prata na mesma prova.

• Vinícius Quintino, prata nos 100m T72.

• Júlio César Agripino, que conquistou a prata ao lado de Yeltsin na prova dos 5.000 metros.

Esses resultados demonstram a força do atletismo paralímpico brasileiro e a expectativa de um grande desempenho nos Jogos Paralímpicos de Paris.

Reconhecimento

Yeltsin Jacques, contemplado pelo Bolsa Atleta do governo de Mato Grosso do Sul, é um exemplo de superação e perseverança. Seu sucesso inspira jovens atletas e reforça a importância do apoio ao esporte paralímpico no Brasil. O ouro e o recorde mundial conquistados em Kobe não são apenas uma vitória pessoal, mas um marco para o atletismo brasileiro e sul-mato-grossense.