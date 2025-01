Exportação de carne para a China e compromissos sociais marcaram primeira visita de Lula a Mato Grosso do Sul neste ano

Vivianne Nunes

Capital News



Retrospectiva 2024

Ricardo Stuckert / PR 12.04.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o ato de comemoração da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carnes para a China, na Rodovia BR-060. Campo Grande - MS

No dia 12 de janeiro de 2024, Campo Grande foi palco de um importante marco para o agronegócio e as relações comerciais internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na planta do frigorífico JBS, na saída para Sidrolândia, para oficializar o envio do primeiro lote de carne bovina para a China e outros mercados asiáticos. O ato simbolizou a habilitação de novas plantas de exportação, que prometem fortalecer a balança comercial brasileira.

Acompanhado por autoridades como o governador Eduardo Riedel e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula destacou a importância das relações bilaterais com a China, ressaltando que as exportações de carne devem gerar R$ 10 bilhões em incremento econômico para o Brasil no próximo ano.

O governador Eduardo Riedel aproveitou a ocasião para celebrar os avanços econômicos de Mato Grosso do Sul, que conta com uma das menores taxas de desemprego e pobreza extrema do Brasil. Riedel também reafirmou seu compromisso de erradicar a pobreza extrema até o fim de seu mandato em 2026.

Saul Schramm/Governo MS Presidente Lula propõe compra de terras com governo de Mato Grosso do Sul para "salvar Guaranis”

Além disso, Lula reforçou o foco em iniciativas sociais. Durante seu discurso, propôs uma parceria inédita com o governo estadual para a aquisição de terras destinadas a acolher a comunidade Guarani, que atualmente vive em condições precárias às margens das estradas de Dourados. “Se encontrarmos as terras necessárias, o governo federal será parceiro na compra e no cuidado, garantindo dignidade para essas famílias”, declarou o presidente.

JBS e expansão da produção

Com a habilitação da planta da JBS para exportar para o mercado chinês, a unidade em Campo Grande dobrará o número de funcionários, passando de 2.300 para 4.600 colaboradores. Essa expansão simboliza a confiança internacional na qualidade da carne brasileira e promete gerar mais empregos e renda para a região.

A ministra Simone Tebet, em seu discurso, ressaltou o impacto positivo dessas iniciativas: “O Brasil alimenta o mundo, mas também está comprometido em garantir que os brasileiros tenham acesso a alimentos de qualidade e a preços acessíveis”.

Ricardo Stuckert / PR 12.04.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à planta frigorífica em Campo Grande, na Rodovia BR-06, Campo Grande MS

Durante o evento, Lula aproveitou para fortalecer o diálogo entre o governo federal e estadual. Ao lado de representantes do Grupo JBS, ministros e diplomatas, o presidente reforçou a relevância de parcerias estratégicas, como a ampliação do mercado chinês, e destacou a necessidade de projetos sociais e econômicos para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.

A visita marcou não apenas um avanço no comércio internacional, mas também um compromisso renovado com a dignidade social e o progresso econômico, consolidando o papel de Mato Grosso do Sul como um protagonista no cenário nacional e global.