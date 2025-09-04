Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Judiciário Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 10:45 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 10h:45 - A | A

Mato Grosso do Sul

MPMS lança campanha permanente contra violência infantil

Iniciativa mobiliza órgãos públicos, entidades e comunidade para fortalecer rede de proteção às crianças

Elaine Oliveira
Capital News

Divulgação/MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lança nesta quarta-feira (3), em Campo Grande, a Campanha de Combate à Violência Infantil. A ação, que será apresentada às 14h no Auditório das Promotorias de Justiça, na Rua da Paz, 134, vai além de uma mobilização pontual e reforça o compromisso permanente da instituição com a defesa dos direitos da infância.

A proposta do MPMS é engajar sociedade, órgãos públicos e entidades na construção de uma rede efetiva de prevenção e combate à violência contra crianças. “Somente com o engajamento coletivo será possível garantir um ambiente seguro, acolhedor e justo para as novas gerações”, destaca a instituição.

Durante o lançamento, serão apresentadas as ações previstas e firmados compromissos com instituições parceiras. O MPMS espera que a campanha sensibilize a população e estimule a participação ativa de todos na proteção das crianças.

A presença da imprensa é considerada essencial para ampliar a visibilidade da causa e fortalecer o compromisso coletivo.

Com a iniciativa, o Ministério Público reforça a mensagem de que cuidar das crianças é uma responsabilidade compartilhada e que, unidos, é possível transformar cuidado em ação para construir um futuro mais seguro e humano em Mato Grosso do Sul.

