Festa do Folclore movimenta quase R$ 1 milhão nos quatro dias de evento, diz Prefeitura

Ainda de acordo o órgão, evento movimentou R$ 940 mil para as entidades filiadas

A Prefeitura de Três Lagoas realizou um levantamento de dados econômicos referentes aos quatro dias da “35ª Festa do Folclore”. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECT), mostraram que o evento teve um impacto significativo para as entidades do município, totalizando R$ 940 mil ao longo dos dias de festa.

O evento contou com a participação de 40 entidades locais. A festa, que atraiu mais de 40 mil pessoas, não só movimentou a economia local, mas também proporcionou uma importante oportunidade de união entre grupos comunitários, clubes de serviço e associações, fortalecendo a rede de apoio entre as entidades. O sucesso do evento também resultou em um aumento no fluxo de turistas e visitantes na cidade, o que contribuiu para o comércio local e gerou mais trabalho e renda.

Além disso, a participação de inúmeros artesãos e pequenos comerciantes fez com que a “35ª Festa do Folclore” se tornasse uma vitrine para as produções locais, destacando o talento e a criatividade dos profissionais da cidade e da região.