Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Executivo Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 18:41 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 18h:41 - A | A

TRADIÇÃO

Festa do Folclore movimenta quase R$ 1 milhão nos quatro dias de evento, diz Prefeitura

AO evento contou com a participação de 40 entidades locais

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

A Prefeitura de Três Lagoas realizou um levantamento de dados econômicos referentes aos quatro dias da “35ª Festa do Folclore”. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECT), mostraram que o evento teve um impacto significativo para as entidades do município, totalizando R$ 940 mil ao longo dos dias de festa.

O evento contou com a participação de 40 entidades locais. A festa, que atraiu mais de 40 mil pessoas, não só movimentou a economia local, mas também proporcionou uma importante oportunidade de união entre grupos comunitários, clubes de serviço e associações, fortalecendo a rede de apoio entre as entidades. O sucesso do evento também resultou em um aumento no fluxo de turistas e visitantes na cidade, o que contribuiu para o comércio local e gerou mais trabalho e renda.

Além disso, a participação de inúmeros artesãos e pequenos comerciantes fez com que a “35ª Festa do Folclore” se tornasse uma vitrine para as produções locais, destacando o talento e a criatividade dos profissionais da cidade e da região.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República