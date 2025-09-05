Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Brasil e Paraguai

Eduardo Riedel destaca integração com o Paraguai em inauguração de shopping

Empreendimento gera empregos e fortalece parceria com Paraguai

Viviane Freitas
Capital News

A inauguração do Shopping Dubai, em Pedro Juan Caballero, movimentou a fronteira entre o Brasil e o Paraguai nesta quinta-feira (4). O moderno centro comercial conta com 93 mil metros quadrados, 145 lojas e uma estrutura diversificada que vai de cinema a cassino. A unidade já nasce com 70% de ocupação.

"A realização deste shopping é um sonho que se torna realidade. São novas oportunidades para o Departamento de Amambay, que depende em 70% do comércio. Um marco para a economia regional", afirmou o governador de Amambay, Juan Silvino Acosta.

Bruno Rezende/Secom

..

Durante a cerimônia, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou a relevância da integração regional. “A inauguração deste shopping é simbólica e importante para a economia de Pedro Juan, Ponta Porã e todo o Mato Grosso do Sul. Representa empregos, renda e bem-estar para os moradores da fronteira.”

A proprietária do shopping, Adriana Mezher, expressou gratidão e orgulho. “É uma profunda emoção inaugurar este espaço. Um sonho realizado que une dois povos irmãos, com cultura, comércio e objetivos em comum. Valorizamos nossa região com novas oportunidades.”

Riedel reforçou a parceria entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, especialmente com o Departamento de Amambay. “Brasil e Paraguai enfrentam muitos desafios, mas podem trabalhar juntos. Esse tipo de projeto transforma a realidade e leva desenvolvimento à nossa fronteira”, concluiu.

