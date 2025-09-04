Campo Grande sobe 15 posições entre as melhores do país

Viviane Freitas

Capital News



Anderson Ramos/Capital News Relógio Central em Campo Grande

Anderson Ramos/Capital News

Relógio Central em Campo Grande

Campo Grande consolidou, em 2025, sua posição como a cidade mais competitiva do Centro-Oeste, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A capital sul-mato-grossense superou novamente Cuiabá e Goiânia, e ainda registrou avanço significativo no cenário nacional, saltando da 86ª para a 71ª colocação — uma melhora de 15 posições.

Além da liderança regional, Campo Grande se destacou nos indicadores que medem eficiência e dinamismo. Subiu 45 posições no eixo de Inovação e Dinamismo Econômico, ocupando agora o 33º lugar. Também avançou 41 posições em Inserção Econômica e figura entre as 15 melhores do país no funcionamento da máquina pública. Os dados refletem uma gestão com foco em resultados e ambiente favorável ao desenvolvimento.

Deurico/Capital News Adriane Lopes

“Esse reconhecimento mostra que Campo Grande está no caminho certo”, afirmou a prefeita Adriane Lopes (PP). “Estamos investindo em políticas que desburocratizam, atraem empresas, geram empregos e fortalecem nosso capital humano. Nosso compromisso é transformar esse avanço em oportunidades reais para a população.”

Os efeitos desse cenário positivo são visíveis no mercado de trabalho. Em julho, a capital abriu 583 vagas formais e completou seis meses consecutivos com saldo positivo. Campo Grande soma cerca de 255 mil vínculos ativos, representando um quarto de todos os empregos formais de Mato Grosso do Sul. A taxa de desocupação caiu para 2,9% — a menor desde 2012 e uma das quatro mais baixas do país, segundo o IBGE.

Com crescimento consistente, gestão estratégica e forte articulação com o setor produtivo, Campo Grande vem se firmando como modelo nacional de competitividade urbana. Mais que números, os resultados indicam uma cidade em transformação, com políticas públicas voltadas à inclusão, inovação e desenvolvimento sustentável.