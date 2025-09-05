Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Saúde e Bem Estar Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 16:58 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 16h:58 - A | A

1º caso

Primeiro caso suspeito de sarampo é registrado em Ponta Porã em 2025

Secretário alerta para a baixa procura pela vacinação e reforça medidas de prevenção

Viviane Freitas
Capital News

O município de Ponta Porã registrou nesta sexta-feira (5) o primeiro caso suspeito de sarampo de 2025. A suspeita foi identificada em uma bebê de 8 meses, que não foi vacinada, assim como seus pais. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Kayatt, a criança não apresenta sintomas graves e não está hospitalizada. O exame para confirmar ou descartar a suspeita deve ter resultado até segunda-feira (8). "Já foi feito o bloqueio na brinquedoteca onde a criança fica, e os pais já tomaram a vacina", informou o secretário.

A suspeita foi levantada após a mãe da criança ter tido contato com uma familiar que visitou recentemente o distrito de Santa Rosa, no Paraguai, onde foi confirmado o primeiro caso de sarampo no país este ano. "Entramos em contato com o Paraguai para monitorar a estudante que visitou a casa", afirmou Kayatt, destacando a importância da comunicação internacional nesse contexto.

O secretário também aproveitou para reforçar a necessidade da vacinação, após a baixa adesão no Dia D de imunização contra o sarampo, realizado no último sábado (30). "Houve pouca adesão e, apesar da intensificação das campanhas nos postos de saúde, a procura não aumentou significativamente", lamentou Kayatt, ressaltando que o sarampo é altamente contagioso e a vacinação é a principal medida de prevenção.

O surto de sarampo na fronteira com o Paraguai é um alerta para Ponta Porã, já que o país vizinho registrou quatro casos em cinco dias no departamento de San Pedro, o que levou à emissão de um alerta epidemiológico em agosto. A doença pode ser transmitida por uma pessoa infectada para até 17 indivíduos não vacinados, e os sintomas incluem febre, erupções cutâneas, tosse e mal-estar intenso.

