“Com a Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul ficará cada vez mais conectado ao mundo”, projetou Eduardo Riedel

Flávio Veras

Bruno Rezende/Secom Fala do governador aconteceu durante evento Rodada de Negócios - Rota Bioceânica

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou nesta quarta-feira (3/9) do evento Rodada de Negócios - Rota Bioceânica, realizado na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), em Campo Grande (MS). Segundo Riedel, com a Rota Bioceânica, MS ficará cada vez mais conectado ao mundo.

O encontro reuniu autoridades brasileiras e chilenas para debater o fortalecimento da cooperação bilateral, ampliar parcerias empresariais e impulsionar projetos estratégicos como o programa Rota de Integração Sul-Americana.

Durante coletiva à imprensa, o governador afirmou que são dois aspectos, primeira relação direta de comércio. “Mato Grosso do Sul exportou U$ 210 milhões para o Chile, importou U$ 197 milhões, isso vai incrementar muito essa relação comercial, mas também todo o desenvolvimento logístico para exportação para outros países, e importação de outros países, não só para o Chile, mas para todo o mercado da América do Sul. Estamos falando de Argentina, Paraguai e Brasil a partir do Mato Grosso do Sul”, explicou.

Riedel também enalteceu a abertura de novos mercados. “Vocês acompanharam uma visita que a gente fez para a Ásia, todos os países muito interessados na rota Bioceânica, vai ajudar a desenvolver o Chile, Argentina, Paraguai e o Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Brasil. Eu não tenho dúvida que a perspectiva é muito positiva, agora é a articulação, que também está acontecendo entre governadores, entre países, para a gente ver concretizado que muita gente idealizou, trabalhou por isso, sonhou por isso e está entregando muito em breve”, finalizou.

Além do governador, estiveram presente neste encontro a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a diretora de Departamento de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, Daniela Benjamin, que no ato representou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o presidente da FIEMS, Sérgio Longen, o ministro da Economia, Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García Hurtado, e o Governador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.