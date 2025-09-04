Seleção Brasileira enfrenta o Chile no Maracanã em jogo de despedida das Eliminatórias

Anderson Ramos Lino

Rafael Ribeiro/CBF Carlo Ancelotti está ansioso para comandar sua primeira partida no Maracanã pela Seleção Brasileiro

O Brasil entra em campo na noite desta quinta-feira (4) para o seu último jogo em casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partir das 21h30 (horário de Brasília), a Seleção enfrenta o Chile no Maracanã, no Rio de Janeiro, em uma partida que marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no lendário estádio.

O confronto, que terá transmissão de plataformas do Grupo Globo, será o palco de um grande evento, com show de Ivete Sangalo e a presença de campeões mundiais.

A partida tem um significado especial para Ancelotti, que se referiu ao Maracanã como o “templo do futebol mundial”. “Para mim é uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no Maracanã. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações”, disse o treinador italiano. Com um público esperado de mais de 50 mil pessoas, a torcida promete criar uma atmosfera vibrante para a equipe, que já está classificada para o Mundial.

Histórico e objetivos em campo

O Brasil chega ao duelo com um retrospecto amplamente favorável contra o Chile, com 54 vitórias em 76 confrontos. No último encontro, o Brasil venceu de virada por 2 a 1, em Santiago, com destaque para o gol de Luiz Henrique, que está entre os convocados. Ancelotti e sua comissão técnica utilizaram os últimos dias na Granja Comary para preparar a equipe e observar novos talentos que podem integrar o elenco final da Copa do Mundo.

Embora o Chile já esteja fora da disputa por uma vaga, o jogo é importante para a Seleção. Em caso de vitória e com um tropeço do Equador contra o Paraguai, a equipe brasileira pode assumir a vice-liderança das Eliminatórias. A arbitragem do confronto será venezuelana, liderada por Alexis Herrera.

Maracanã será palco de show e reverência aos campeões

A noite no Maracanã não será apenas de futebol. A CBF preparou uma série de eventos para homenagear os campeões mundiais pela Seleção Brasileira. Nomes lendários de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 estarão presentes para receber uma merecida reverência da torcida.

Além disso, a cantora baiana Ivete Sangalo fará um show antes do início da partida, prometendo levar muita energia e alegria ao estádio. A combinação de futebol, música e história faz do jogo contra o Chile uma celebração da paixão nacional.