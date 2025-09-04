Bahia goleia Confiança e fica a um passo do pentacampeonato da Copa do Nordeste

Anderson Ramos Lino

Lucho Rodríguez e Rodrigo Nestor brilham e garantem placar elástico para o Esquadrão, que decide o título em casa

O Bahia colocou uma mão na taça da Copa do Nordeste de 2025. Em uma atuação dominante, o time de Rogério Ceni goleou o Confiança por 4 a 1 no jogo de ida da grande final, disputado na noite desta quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju. O resultado dá ao Esquadrão uma enorme vantagem para o jogo de volta, no próximo sábado (6), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com a vitória elástica fora de casa, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garantirá o título regional. Já o Confiança terá uma missão quase impossível: para ser campeão no tempo normal, precisará de uma vitória por quatro gols de vantagem; se vencer por três, a decisão será nos pênaltis.

Show de bola e destaques do jogo

Apesar de atuar fora de casa e com uma equipe modificada, o Bahia impôs seu ritmo desde os primeiros minutos. O destaque da partida foi a dupla Lucho Rodríguez e Rodrigo Nestor, que comandaram o ataque e se combinaram em gols e assistências. O placar foi aberto por Lucho logo aos 3 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio de Nestor. Willian José ampliou aos 26, aproveitando um cruzamento de Rodríguez.

No segundo tempo, o Confiança ainda tentou uma reação. Ronald Camarão diminuiu o placar aos 4 minutos, mas o Bahia respondeu rapidamente. Aos 8, Rodrigo Nestor marcou o terceiro gol em uma bela cobrança de falta. Nos minutos finais, Rezende fechou a goleada aos 40 minutos, garantindo a tranquilidade para o jogo decisivo em casa.

A grande final

A partida de volta será neste sábado (6), às 16h30 (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena Fonte Nova. O torcedor do Bahia terá a oportunidade de ver o time, que é o grande favorito, levantar a taça do pentacampeonato da Copa do Nordeste. O jogo terá transmissão do SBT, ESPN e Premiere, garantindo que a grande final do Nordestão seja vista por todo o Brasil.