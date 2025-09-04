Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil vence Chile no Maracanã e se despede das Eliminatórias em casa com vitória

Luiz Henrique sai do banco, participa de dois gols e Ancelotti festeja estreia no estádio icônico

Anderson Ramos Lino
Capital News

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A partida marcou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe no estádio mais icônico do país e também a última apresentação da equipe em solo nacional antes do Mundial.

Diante de 57.326 torcedores, que proporcionaram renda de R$ 9.333.800,00, o Brasil dominou amplamente o jogo, mas só conseguiu transformar a superioridade em gols na segunda etapa.

O jovem Estêvão abriu o placar no primeiro tempo, mostrando frieza dentro da área. No segundo tempo, o treinador Ancelotti fez substituições que mudaram o rumo da partida: Luiz Henrique entrou em campo e, em menos de um minuto, fez jogada individual e cruzou para Lucas Paquetá ampliar de cabeça. O atacante ainda protagonizou outra grande jogada, desta vez servindo Bruno Guimarães, que fechou a vitória com estilo.

Após o apito final, Carlo Ancelotti exaltou a atmosfera no Maracanã e destacou a atuação decisiva de Luiz Henrique. 

“Luiz Henrique tem um talento extraordinário. É muito forte fisicamente, fantástico no jogo de um contra um. Ele mudou o jogo com o seu frescor, estava fresco fisicamente. Um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, muda o jogo. É muito bom para a Seleção ter esse tipo de jogador”, afirmou o técnico. 

Ancelotti também fez questão de elogiar a torcida: 

“O clima no Maracanã foi fantástico. A energia da arquibancada empurrou o time e ajudou os jogadores a se sentirem ainda mais confiantes. Foi uma noite especial para mim e para a Seleção.”

Com o resultado, o Brasil chega a 28 pontos, permanece na vice-liderança das Eliminatórias e já não pode mais alcançar a líder Argentina, que soma 38. O Chile, sem chances de classificação, amarga a lanterna, com apenas 10 pontos.

A Seleção agora se prepara para a última rodada da competição: enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na altitude de El Alto.

A despedida no Maracanã foi também simbólica: a tendência é que os próximos compromissos da equipe antes da Copa do Mundo sejam amistosos disputados na Europa e na Ásia.

Resultados – 17ª rodada das Eliminatórias da Copa 2026

Uruguai 3 x 0 Peru

Colômbia 3 x 0 Bolívia

Paraguai 0 x 0 Equador

Argentina 3 x 0 Venezuela

Brasil 3 x 0 Chile

Rafael Ribeiro CBF

Brasil 3 x 0 Chile - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025 - Atletas, Comissão e Torcida

Atletas e comissão técnica comemoram vitória e boa atuação depois de saudar os torcedores no Maracanã

