7 meses: Mato Grosso do Sul exportou US$ 5,71 bilhões

Mato Grosso do Sul exportou mais de dois milhões de grãos de soja e milho no primeiro trimestre de 2024

Mato Grosso do Sul exportou mais de dois milhões de grãos de soja e milho no primeiro trimestre de 2024

Nos sete meses de 2024 o agronegócio de Mato Grosso do Sul exportou US$ 5,71 bilhões. Esse resultado foi 5,3% menor que o valor de igual período de 2023 em que a receita havia sido de US$ 6,04 bilhões. A participação do agronegócio representou 95,1% em relação a tudo que o estado exportou.

O complexo soja gerou receita, 20% menor que igual período de 2023 e garantiu que o setor respondesse por 47,8% (US$ 2,73 bi) das exportações do Agro. Os produtos florestais registraram vendas 47% maior e respondeu por 22,7% (US$ 1,29 bi) do faturamento de MS com as exportações do agronegócio nos sete meses. A receita com a exportação do complexo sucroenergético (US$ 391,0 mi), decresceu 1,1% em comparação com o mesmo período de 2023.

A exportação de milho reduziu 57%, no acumulado de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. E a participação das carnes na receita total foi 16,2% (US$ 929,2 mi) representando crescimento de 18% de 23 para 24.

O principal destino dos produtos do agronegócio de MS, a China, respondeu por 51,3% do faturamento com as exportações, o equivalente a US$ 2,93 bilhões, houve alta de 12% em relação aos R$ 2,62 bilhões comprados em igual período de 2023.

A segunda posição foi ocupada pelos Países Baixos com 4,8% da receita com exportações do agronegócio sul-mato-grossense e valor de US$ 275,3 milhões, comprou 27% a mais em comparação com o mesmo período de 2023 (Gráfico 08). Os Estados Unidos, na terceira posição, compraram o equivalente a US$ 271,2 milhões, aumentaram o valor comprado em 21% quando comparado a 2023 e respondeu por 4,4% da receita com exportações do agronegócio.