Saúde mental masculina é foco diante de alta taxa de suicídio em Mato Grosso do Sul

Luciana Nasar

Campanha Setembro Amarelo destaca a urgência da prevenção e acolhimento

Na última década, Mato Grosso do Sul registrou que os homens cometeram 270% mais suicídios que as mulheres, com 1.695 casos contra 458 delas, segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Só em 2025, foram 212 mortes, sendo 161 homens. A Assembleia Legislativa reforça a importância de olhar com atenção para a saúde mental masculina.

Por meio de nota, a deputada Mara Caseiro, autora da Lei Estadual 4.777/2015 que institui a campanha Setembro Amarelo, ressaltou: “Falar sobre prevenção ao suicídio é um compromisso de toda a sociedade. O silêncio, muitas vezes, é o maior inimigo de quem sofre. Precisamos quebrar tabus, ampliar os espaços de acolhimento e levar informação às escolas, famílias e comunidades. Pedir ajuda é um ato de coragem e ninguém precisa lutar sozinho contra a dor.”

Especialistas apontam que a dificuldade dos homens em buscar ajuda e o medo de demonstrar fragilidade são barreiras comuns. A psicóloga Kerolly Lopes explica: “Nos homens, os sintomas depressivos ficam camuflados por uma percepção menos aguçada dos sentimentos. Quando surgem pensamentos suicidas, a depressão já está muito profunda e o tempo para tratamento é curto.”

O médico psiquiatra Vitor Hugo Leite destaca que “o isolamento social e a perda do interesse por atividades antes prazerosas são sinais iniciais do processo depressivo.” Ele reforça a importância da campanha Setembro Amarelo para combater o preconceito: “Não tem nada de fraqueza em pedir ajuda.” Para prevenção, é essencial reconhecer os sintomas e buscar apoio profissional.