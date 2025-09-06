Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Cobertura Vacinal

Veja onde se vacinar contra Influenza e Covid-19 em Campo Grande

Agentes de saúde estarão no local das 11h às 17h, com a vacina que protege contra ambos os vírus

Viviane Freitas
Capital News

A vacinação contra a Influenza e Covid-19 será realizada no shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, em Campo Grande. O atendimento acontecerá das 11h às 17h, proporcionando mais uma opção para quem deseja se imunizar.

Até o momento, a capital já aplicou 340.900 doses da vacina, com 117.357 delas sendo destinadas à população alvo. Com isso, a cobertura vacinal na cidade chegou a 52,37%, o que representa um avanço importante na luta contra essas doenças.

Em 2025, Campo Grande registrou 57 mortes por Influenza e 11 por Covid-19. A vacinação disponível no local oferece proteção tanto contra a gripe quanto contra o coronavírus, contribuindo para a redução dos casos graves e das mortes.

A medida faz parte do esforço contínuo das autoridades de saúde para aumentar a cobertura vacinal e combater as duas doenças. A população é incentivada a comparecer e se vacinar, ajudando na proteção coletiva.

A vacinação segue sendo uma das principais estratégias para controlar a propagação da Influenza e Covid-19. A população deve aproveitar as oportunidades de imunização disponíveis, como esta no shopping Norte Sul Plaza, para se proteger e proteger a comunidade.

