Boletim da 35ª semana

Mato Grosso do Sul registra 13.391 casos de dengue e 33 mortes por chikungunya em 2025

Estado avança na vacinação contra a dengue, com mais de 181 mil doses aplicadas

Viviane Freitas
Capital News

Mato Grosso do Sul registrou 13.391 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 7.950 confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira (2), o boletim da 35ª semana epidemiológica, que também confirmou 17 óbitos em decorrência da doença, com outros 7 em investigação. Entre os óbitos, 6 vítimas possuíam comorbidades.

De acordo com o boletim, nos últimos 14 dias, alguns municípios, como Taquarussu, Camapuã, Itaquiraí e Maracaju, apresentaram incidência baixa de casos confirmados. Já os óbitos ocorreram em cidades como Inocência, Três Lagoas, Dourados e Campo Grande, entre outras. A SES continua acompanhando a situação de perto e alerta para os cuidados necessários.

Com relação à vacinação, 181.578 doses do imunizante contra a dengue já foram aplicadas. Mato Grosso do Sul recebeu um total de 241.030 doses do Ministério da Saúde. A vacina é recomendada principalmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue.

Além da dengue, o estado também enfrenta uma epidemia de Chikungunya, com 13.692 casos prováveis registrados, sendo 7.141 confirmados. A doença também causou 16 óbitos, com 12 das vítimas apresentando comorbidades. Os casos foram registrados em municípios como Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Sidrolândia.

A SES reforça que a automedicação deve ser evitada e orienta a população a procurar uma unidade de saúde assim que apresentarem sintomas de dengue ou Chikungunya, garantindo um tratamento adequado e eficaz.

