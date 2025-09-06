Ação especial do INSS realiza perícia médica em três cidades de Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Secom/MS



Neste sábado (06), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Perícia Médica Federal, do Ministério da Previdência Social, realizarão uma ação especial de perícia médica em três agências do interior de Mato Grosso do Sul. O objetivo da ação é atender 140 segurados nas cidades de Coxim, Aquidauana e Costa Rica.

A iniciativa visa antecipar os agendamentos e acelerar a análise de pedidos de benefício por incapacidade, proporcionando maior celeridade na definição dos requerimentos dos segurados. Esse esforço é parte de um plano para otimizar o atendimento e reduzir o tempo de espera para os beneficiários.

As agências de Coxim, Aquidauana e Costa Rica foram escolhidas por abrangerem a região Norte e Centro-Oeste do estado, oferecendo suporte aos moradores dessas cidades e aos municípios vizinhos. A ação tem como foco melhorar o atendimento para aqueles que residem em áreas mais distantes da capital.

A mobilização reflete o compromisso do INSS em ampliar o acesso aos serviços, garantindo que os segurados, mesmo em regiões afastadas, possam ter acesso a perícias médicas e agilizar a análise de seus benefícios. Este tipo de ação contribui para a redução de filas e aumento da eficiência no processo.

Com a realização dessa ação, o INSS reforça sua missão de proporcionar um atendimento de qualidade a todos os cidadãos, incluindo aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento para os grandes centros urbanos. A medida busca facilitar o acesso aos serviços essenciais para quem mais precisa.