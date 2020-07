Deputado Paulo Corrêa testa positivo para Covid-19

Tamanho do texto

ALEMS Deputado estadual Paulo Corrêa

Na sessão desta quinta-feira (09) o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), assumiu a presidência, por conta do afastamento do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que foi diagnosticado com Covid-19 e já está em isolamento.

Todos os servidores da Casa de Leis estão sendo testados. As sessões estão sendo realizadas remotamente, parte dos servidores estão em home office e os servidores que estão trabalhando presencialmente utilizam máscaras. Rocha lamentou o ocorrido, assim como o deputado Cabo Almi (PT), que desejou rápidas melhoras a Paulo Corrêa.

Durante a sessão desta quarta-feira o deputado Paulo Corrêa, solicitou o afastamento das atividades parlamentares por conta da suspeita de coronavírus (Covid-19). A medida, segundo ele, é para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalham com ele, bem como de si.