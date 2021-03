Dólar encerra a semana em alta

Tamanho do texto

Dólar fechou em alta de 1,26% nesta sexta-feira (26), cotação chegou a R$ 5,7416. A máxima registrada no dia foi de R$ 5,7567. Investidores repercutem a aprovação do orçamento do Congresso Nacional para 2021.

Na última quinta-feira (25), o dólar fechou em alta de 0,56%, cotado a R$ 5,67. A alta acumulada na semana é de 4,73%. Na parcial do mês, soma 1,17%, enquanto no ano, o avanço é de 9,31%.