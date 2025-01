Grupo Delta Energia apresenta seus novos gestores

Da Redação

Produzimos e comercializamos biodiesel desde 2010,contribuindo para a renovação da matriz energética nacional.

Divulgação/Grupo Delta Energia Lourival Teixeira assumiu a presidência da Delta Geração, do grupo Delta Energia

O grupo Delta Energia, informou que Lourival Teixeira assumiu a presidência da Delta Geração. O executivo tem mais 25 anos de experiência, especialmente em geração e transmissão de energia elétrica, e chega à Delta com a missão de impulsionar a geração térmica a gás natural e as interfaces no mercado livre de gás, conforme informou sua assessoria.

Em geração térmica, a Delta Geração responde pela UTE William Arjona, que atualmente opera em modelo merchant, e passa a atender o contrato do leilão de reserva de capacidade realizado em 2021, a partir de julho de 2026. A companhia também acompanha também acompanha os desdobramentos do próximo leilão de reserva de capacidade, ainda sem data de realização.

Novo CEO

Outra alteração no Grupo Delta Energia anunciada no ínicio de dezembro/2024, foi a chegada do novo CEO Max Xavier Lins, à frente da gestão operacional da companhia. Na nova estrutura os sócios fundadores, Rubens Takano Parreira e Ricardo Lisboa, continuam responsáveis pelo comando da companhia, mas agora com foco direcionado para as atividades de expansão, inovação e desenvolvimento de novos negócios.

De acordo com comunicado da empresa, Max Xavier Lins, é engenheiro elétrico pós-graduado em Sistemas de Potência, possuí MBA em finanças e atuou em grandes empresas brasileiras e estrangeiras, implementando transformações estruturais e modernização tecnológica, com uma visão moderna.

Sobre a Delta

O Grupo Delta Energia iniciou as atividades como comercializadora de energia em 2001 e ao longo dos anos investiu na diversificação do portfólio de atuação, operando em diversas frentes do setor energético e atendendo desde o varejo até grandes consumidores.

Sua estratégia de crescimento foi pautada na constante política de reinvestimentos, onde todas as aquisições foram realizadas com recursos próprios, o que contribuiu para seu desenvolvimento sustentável e a diversificação dos negócios da companhia.

Biodiesel

Em 2010, marcamos nossa entrada no mercado de produção e comercialização de biodiesel. Desde então, atendemos distribuidoras e impulsionamos o crescimento do mercado interno, em harmonia com as necessidades socioambientais.

Contamos com uma planta localizada em Rio Brilhante – MS e outra em Cuiabá – MT, onde entregamos uma capacidade de produção de 1,6 milhão de litros de biodiesel por dia.

Nossas operações conquistaram o Selo Biocombustível Social, um importante reconhecimento do nosso papel catalisador no desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atuamos.