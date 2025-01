Justiça reconhece direitos indígenas e eleva indenização por ofensas coletivas

Vivianne Nunes

Após 16 anos de luta judicial, os povos indígenas de Mato Grosso do Sul obtiveram uma importante vitória no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Terceira Turma da Corte acolheu por unanimidade o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e aumentou de R$ 5 mil para R$ 50 mil o valor da indenização por danos morais coletivos, em razão de um artigo publicado em 2008 que utilizava termos discriminatórios e ofensivos contra os indígenas do estado.

O artigo intitulado "Índios e o Retrocesso" disseminava discurso de ódio, utilizando palavras como "bugrada", "vadios" e "assaltantes". A repercussão levou o MPF a ingressar com uma ação para que o autor fosse responsabilizado. Inicialmente, a indenização foi fixada em apenas R$ 2 mil. Com o recurso ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), o valor foi elevado para R$ 5 mil. Ainda insatisfeito com a desproporção da pena em relação à gravidade das ofensas, o MPF recorreu ao STJ.

Reconhecimento e reparação

A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que a decisão tem como objetivo não apenas compensar os danos causados à coletividade, mas também inibir futuras práticas de discriminação. “O valor de R$ 5 mil não se mostra razoável sobretudo quando analisado a partir das finalidades de inibição de futuras condutas danosas e de reparação indireta da sociedade”, afirmou a ministra.

O novo montante, fixado em R$ 50 mil, será pago pelos herdeiros do autor do artigo, já falecido, dentro dos limites da herança. A decisão é vista como um marco na defesa dos direitos indígenas, evidenciando que a legislação brasileira e tratados internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, são instrumentos poderosos para combater atos discriminatórios.

Avanço na luta por respeito e dignidade

Esta decisão não é apenas um reparo financeiro, mas um sinal de que as instituições estão vigilantes em relação a práticas discriminatórias e dispostas a impor medidas que desencorajem atos de racismo e intolerância. É um passo em direção à construção de uma sociedade mais justa e que valorize a diversidade cultural e os direitos dos povos originários.

Os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, que enfrentam desafios históricos e contemporâneos, agora veem reconhecido o valor de sua luta. A vitória jurídica representa não apenas uma reparação pelo dano moral, mas também uma reafirmação de sua dignidade e da necessidade de respeito aos seus direitos.

