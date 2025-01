João Carreiro, ícone sertanejo, despede-se aos 41 Anos

Vivianne Nunes

Retrospectiva 2024

Instagram/@joaocarreirooficial João Carreiro

O Brasil acordou de luto no dia 3 de janeiro com a notícia do falecimento de João Carreiro, aos 41 anos, em Campo Grande (MS). O cantor, que ganhou reconhecimento nacional como integrante da dupla João Carreiro e Capataz, não resistiu a uma cirurgia cardíaca para colocação de uma válvula. Seu falecimento foi uma perda irreparável para a música sertaneja.

Natural de Cuiabá (MT), João conquistou o coração do público com sucessos como “Bruto, Rústico e Sistemático”, que se tornou trilha sonora de novelas e um marco no sertanejo raiz dos anos 2000. Mesmo após seguir carreira solo em 2014, sua paixão pela música caipira continuou a inspirar fãs e colegas de profissão.

Homenagens

Instagram/@joaocarreirooficial Show em Sete Quedas - MS 30/12

A notícia da partida de João Carreiro gerou uma onda de comoção. Grandes nomes do sertanejo usaram as redes sociais para prestar tributo ao amigo. A dupla Jads e Jadson compartilhou fotos de shows com o cantor, afirmando: “Vai fazer muita falta, companheiro. Nos palcos e na vida. Te amamos, cumpadi!”.

Munhoz e Mariano, visivelmente abalados, descreveram João como “um ídolo, um amigo, um irmão” e destacaram sua simplicidade e sorriso marcante. Ana Castela, a “boiadeira”, também expressou sua tristeza: “Sua partida deixa um vazio imenso”.

Outros artistas, como Bruninho, da dupla Bruninho e Davi, e Patrícia e Adriana, recordaram momentos de alegria ao lado do cantor. Maurício Brito, conhecido no chamamé, destacou a humildade e a defesa do sertanejo raiz como marcas registradas de João Carreiro.

Um legado eterno

Divulgação/Assessoria João Carreiro nasceu em Cuiabá. O cantor faleceu aos 41 anos, e deixou um legado entre os artistas do segmento sertanejo

Mesmo em seus últimos momentos, João demonstrou sua personalidade irreverente e forte. Em um vídeo gravado antes da cirurgia, brincou com o uniforme hospitalar, dizendo que não combinava com ele. Esse espírito leve e brincalhão ficará eternizado na memória de quem o conheceu e acompanhou sua trajetória.

Seu velório ocorreu na Câmara Municipal de Campo Grande, seguido pelo traslado do corpo para Cuiabá, sua cidade natal, onde foi sepultado.

João Carreiro deixa um legado de música, autenticidade e paixão pela vida, que continuará inspirando gerações. Seu talento e simplicidade jamais serão esquecidos.

