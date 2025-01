Donald Trump retorna à Presidência nos Estados Unidos

Vivianne Nunes

Capital News



Retrospectiva 2024

Reprodução/vídeo Donald Trump

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024 reacende debates sobre o impacto de sua administração no cenário global, incluindo a relação bilateral com o Brasil. Em seu primeiro mandato, Trump adotou políticas protecionistas que afetaram diretamente setores como o agronegócio brasileiro, impondo barreiras ao açúcar, algodão e soja.

Para o economista César Bergo, a tendência é que o protecionismo se intensifique, especialmente com tarifas mais altas sobre produtos chineses, o que poderá redirecionar o comércio chinês para o Brasil. Por outro lado, essa postura também pode estimular a concorrência no mercado agrícola, pressionando o Brasil a buscar maior eficiência.

Economia global e meio ambiente

shealah_craighead - Via Fotos Públicas Donald Trump

Trump já sinalizou políticas econômicas voltadas ao fortalecimento do mercado interno dos EUA, incluindo redução de impostos e incentivo a combustíveis fósseis. A expectativa é de um impacto inflacionário global, combinado com a valorização do dólar.

No entanto, a postura ambiental do republicano — crítica aos acordos climáticos internacionais e com foco na exploração de combustíveis fósseis — pode gerar atritos com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem buscado posicionar o Brasil como protagonista em questões ambientais.

Segundo o cientista político Eduardo Grin, "o descompasso entre os governos brasileiro e americano em relação ao meio ambiente pode se traduzir em tensões diplomáticas, especialmente em temas como o desmatamento da Amazônia."

Setor agrícola e comércio

O agronegócio deve enfrentar desafios significativos. Com possíveis subsídios aos agricultores americanos, a concorrência internacional se intensificará. Para o Brasil, que já compete diretamente com os EUA em mercados como a soja, a situação exige estratégias mais agressivas de comercialização e diversificação de parceiros comerciais.

Por outro lado, uma economia americana fortalecida pode gerar benefícios indiretos ao Brasil, como maior fluxo de investimentos estrangeiros e oportunidades em mercados alternativos, como o chinês, caso os EUA redirecionem suas relações comerciais.

Reações e expectativas

RS/via Fotos Publicas e Valter Campanato/Agência Brasil Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Lula adotou um tom diplomático ao parabenizar Trump, enfatizando a importância do diálogo e da cooperação global. Contudo, a vitória republicana contrasta com o apoio declarado de Lula à democrata Kamala Harris durante a campanha.

A comunidade internacional observa com cautela o retorno de Trump, principalmente por seu histórico de tensões com aliados e políticas de isolacionismo econômico. Para o Brasil, o desafio será equilibrar interesses comerciais e ambientais em um cenário global mais polarizado.

O retorno de Trump à Casa Branca promete um mandato repleto de desafios e mudanças estratégicas que moldarão o futuro das relações globais, especialmente no delicado equilíbrio entre economia, meio ambiente e diplomacia.

• Leia também:

Ameaça de Trump contra Brics busca manter hegemonia do dólar

Vitória de Trump: como ficam as relações econômicas e diplomáticas com o Brasil?

Como a eleição de Trump afetará o mercado de commodities minerais?

Presidente Lula deseja “sorte e sucesso” a Donald Trump após vitória republicana nos Estados Unidos

Kamala ou Trump: EUA decidem nesta terça vencedor da eleição

Vitória de Kamala Harris é mais segura para a democracia, diz Lula

Lula: relações civilizadas com EUA independem do vencedor da disputa

Kamala pede união ao Partido Democrata para derrotar Donald Trump

Joe Biden desiste da reeleição dos Estados Unidos

“Guerra cultural” via redes sociais estimula violência política

Lula diz que atentado a Trump “empobrece a democracia”

Lula repudia atentado contra Donald Trump: “inaceitável”

Atentado: Donald Trump é ferido durante tiroteio na Pensilvânia

Lula defende estratégia internacional contra extrema-direita