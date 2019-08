Governador participa da VIII Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico

Divulgação/Portal MS Após ferias Governador retoma compromissos

Na manhã desta quarta-feira (21) às 9:30h, o governador Reinaldo Azambuja, participa da abertura da VIII Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico, no Hotel Deville, em Campo Grande. O evento acontecerá no Hotel Deville, na Av. Mato Grosso n° 4250, Bairro Carandá Bosque.

O evento conta com a presença do ministro João Carlos Parkinson de Castro e dos coordenadores nacionais de Argentina, Monica Dinucci; do Chile, embaixador Roberto Ruiz Piraces; e do Paraguai, embaixadora Glória Irma Amarilla.

Outra presença confirmada é o do chefe da Unidade de Infraestrutura da Comissão Econômica para a América Latina da ONU (Cepal), Ricardo Sánchez.

À noite, às 19h, Reinaldo Azambuja participa da 24ª Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Campo-grandense do Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo. Por proposição do vereador João César Mattogrosso, ele irá receber o Título de Cidadão Benemérito. A sessão será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Local: Centro de Convenções Aquiteto Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes