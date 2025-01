Posse dos vereadores eleitos de Campo Grande é publicada no Diário Oficial

Viviane Freitas

Vereadores, prefeita e vice são empossados em Campo Grande

Vereadores, prefeita e vice são empossados em Campo Grande

Os 29 vereadores eleitos de Campo Grande tomaram posse oficialmente nesta sexta-feira (3), com a publicação dos termos de posse no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A cerimônia de posse ocorreu em 1º de janeiro de 2025, em uma sessão solene no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na avenida Waldir dos Santos Pereira, no Parque dos Poderes.

Durante a posse, os vereadores fizeram o seguinte compromisso: "PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS DEMAIS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO CAMPO-GRANDENSE E SUSTENTAR A INTEGRIDADE E AUTONOMIA DO MUNICÍPIO". Após a leitura do compromisso, o presidente da sessão solene, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão), declarou todos os eleitos oficialmente empossados.

Os vereadores iniciarão o mandato de 2025 a 2028, correspondente à 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande. Desses, 15 foram reeleitos, e 14 assumem o cargo pela primeira vez. Entre os reeleitos estão nomes como Marquinhos Trad (PDT), Carlão (PSB), Silvio Pitu (PSDB), Veterinário Francisco (União Brasil), Fábio Rocha (União Brasil), e Professor Juari (PSDB), entre outros.

A prefeita reeleita Adriane Lopes (PP) e sua vice, Camilla Nascimento, também foram empossadas oficialmente, conforme publicado no Diogrande. Ao todo, 29 vereadores irão compor o legislativo municipal durante o mandato de 2025 a 2028.

No entanto, algumas figuras políticas antigas, que estavam no legislativo municipal há vários mandatos consecutivos, não conseguiram se reeleger. Entre os nomes que não retornam estão Dr. Loester (MDB), Valdir Gomes (PP) e João Rocha (PP), além de outros vereadores como Ayrton Araújo (PT), Betinho (Republicanos) e Marcos Tabosa (PP). Por outro lado, alguns vereadores de mandatos anteriores, como Veterinário Francisco, Herculano Borges, André Salineiro e Dr. Lívio, retornarão à Câmara.