ALEMS se une à campanha Todos por Elas com caminhada contra o feminicídio

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se une à Campanha Todos por Elas (#todosporelas), em parceria com o Poder Judiciário e o Governo do Estado, para combater o feminicídio. No dia 31 de agosto, às 16h, será realizada uma caminhada em prol da luta pelos direitos das mulheres. O evento começará na Concha Acústica Helena Meirelles e percorrerá 1 quilômetro ao redor do lago do Parque das Nações Indígenas, com a divulgação do coração lilás, símbolo da campanha.

O feminicídio representa 58% dos assassinatos de mulheres em Mato Grosso do Sul, o segundo maior índice entre os estados brasileiros. Esses dados foram destacados na campanha lançada em alusão ao Agosto Lilás. O evento tem como objetivo aumentar a conscientização e mobilizar a população na luta contra a violência de gênero.

A iniciativa é inspirada na campanha “He for She”, promovida pela ONU Mulheres em 2014, que busca engajar homens na defesa da igualdade de gênero. A participação na caminhada é gratuita e aberta ao público, reforçando o convite para que todos se juntem a essa causa fundamental.